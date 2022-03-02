【After Class】四小花互選隊長+團內擔當　Chantel：合作很和諧

▲ After Class作客《口水多過浪花》。

《聲夢傳奇》的「聲夢四小花」炎明熹（GiGi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）、詹天文（Windy）組成女團After Class，推出過首支歌曲《要為今日回憶》，備受粉絲支持。

四小花早前作客鄭裕玲（Do姐）主持的電台節目《口水多過浪花》受訪，四女大爆團內隊長與「擔當」人選﹐其中Gigi更同時被隊友認定是最成熟的一位。

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認同Gigi做隊長

Do姐在節目問到誰是隊長時，Windy稱官方未有特定一人做隊長，但Windy、Chantel、Gigi一致認為是GiGi。

被推舉成隊長的GiGi稱：「我唔知自己係隊長，但我哋每一個人比較OK嘅嘢嗰個人就會做隊長，例如Yumi跳舞比較擅長，佢就會做嗰一方面嘅隊長，大家唔明嘅時候都會問佢比較多。」

Do姐追問誰是唱歌方面的隊長，Gigi、Chantel都同時指向大家﹐Gigi回應：「唱歌其實大家都係。」Do姐聞言則稱Gigi「識答」。

她再追問誰人是顏值擔當時，Windy說：「四個都係」，然後Yumi、Chantel、Gigi都大笑起來。

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Do姐：Windy都要返學？

對於組合的名稱方面，Do姐問四人是否因為放學後才可聚頭而取名「After Class」，她問是由誰人起名的，Chantel稱是經理人。

Do姐好奇地問：「四個都要返學？Windy都要？」Windy稱自己只是中四學生，Do姐表示看不出、現時的女生也很成熟。

Chantel：合作很和諧

Do姐問及四位女生合作情況如何，Chantel稱她們是很和諧，也未有太大爭拗，她也承認聚在一起後就會很嘈吵、很友好。

Windy則稱四人年齡相近、有共同聊天話題。Yumi笑說《聲夢傳奇》時已變得相熟，也沒想過公司會安排她們組成After Class。

至於Gigi則稱有驚喜，比賽時已經常在一起。 Chantel稱四人唱歌時要減去個人特色，唱《為今日回憶》時要比較青春。

另外，成員們指Gigi最成熟，Do姐則不太認同，指Gigi說話得意、未至於成熟。Windy認為Gigi內心沉穩兼有小朋友性格，Do姐又認為Yumi對答成熟。

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首支歌曲《要為今日回憶》

在去年11月，After Class推出新歌《要為今日回憶》，MV於網上發布首日已達9萬點擊。Chantel踢爆爸爸在家中不停點擊這首歌MV，「貢獻」不少點擊。

歌曲推出至今3個月，MV點擊次數超過100萬。網民留言：「懷念小時候的友情是多麼的美好」、「顏值高、學業佳、聲音美、態度好，難得的女團，希望妳們一直友好」。

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