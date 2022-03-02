【烏克蘭戰爭】烏克蘭地鐵站急設「臨時產房」　23歲孕婦防空洞避難平安誕女

▲ 烏克蘭在戰火下仍看見希望，一名23歲孕媽媽躲在地鐵站避難時，平安誕下一名女嬰。

俄羅斯繼續向烏克蘭發動攻勢，民眾紛紛到地下室避難，地鐵站也變成防空洞擠滿人群。當地一名年輕孕婦在危難中要生BB，在警察的協助下，在地鐵站設「臨時產房」，孕婦順利誕下一名女嬰，成為戰火下一線希望。

據英國《每日郵報》報道，民主行動會議（Democracy in Action Conference）主席Hannah Hopko在社交平台分享了一則在地鐵站發生的暖心故事。

在上月25日、即俄烏開戰第2天，烏克蘭遭俄羅斯發射的砲火攻擊，一名23歲年輕孕媽媽急忙跑入地鐵站內避難，豈料她突然作動，痛得她不斷尖叫，附近的警察聞聲而至，於是緊急電召醫護前來協助，並架起「臨時產房」，終於晚上8時半順利誕下一名女嬰，取名Mia。

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新生女嬰為避難者帶來喜悅

警官Mykola Shlapak憶述當時有協助接生，並召喚了救護車把母女送到醫院，目前母女的狀況良好。女嬰出世的消息，令地鐵站內所有避難的人都掛上笑容。

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Hopko表示，該名年輕媽媽看到B女健康出生時，難掩內心的喜悅，BB的哭聲猶如為烏克蘭帶來奇蹟，甚至形容為「你的出生是這個陰暗時期的希望」。

在普京屠殺烏克蘭人的同時，我們呼籲俄羅斯和白俄羅斯的母親抗議俄國對烏克蘭發動的戰爭，我們要捍衛生命和人性。

Mia並非在戰爭期間唯一出生的嬰兒，一名產科醫生表示，在地下室接生了一名新生男嬰。

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醫護救走NICU新生兒入防空洞

而烏克蘭東部城市第聶伯羅（Dnipro）一間兒童醫院，也有醫護人員帶同初生嬰兒深切治療部（NICU）的十多名BB逃至地下臨時防空洞，其中一些嬰兒出生僅數小時，甚至身上還接駁了儀器。醫護人員在防空洞以毛毯包裹BB，抱在懷內安撫及細心照顧，誓死保護這些小生命。

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責任編輯︰王明芳