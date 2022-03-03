【提前暑假】社企玩具店籌租金人工　推半價DIY玩具讓孩子暑假邊玩邊學

▲ 社企「再生玩具店」疫情告急，推半價DIY玩具籌租金和人工。

本港第五波疫情來勢洶洶，重創各行各業，社企「再生玩具店」亦大受影響，疫情下，未能舉行工作坊、市集活動等。創辦人近日宣布告急，推出全線玩具半價，盼籌集資金以應付租金和薪金。在提前放暑假下，爸媽不妨購入DIY玩具套裝，幫助社企同時，又可給小朋友大玩特玩，發揮創意、學習環保。

另類的社區玩具店

社會企業「再生玩具店」由註冊社工黎俊業（Paul）創辦，其玩具店有環保及大同的理念，以回收改造令二手玩具重生，同時走入社區跟小朋友互動，推廣二手玩具不一定是給基層孩子玩。

▲ 再生玩具店創辦人Paul。（圖片：再生玩具店FB）

當中活動有「玩具大改造」工作坊，教導小朋友如何改造玩具去製作出全新玩具，邊學邊玩。另有「社區玩具店」，小朋友以一換一形式揀選心儀玩具。可是，疫情下，以上活動皆不能舉辦。Paul直言疫情之下，各行各業都大受打擊，他們更加雪上加霜。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

平賣玩具急籌租金人工

周一（2月28日），在Facebook專頁「再生玩具店」帖文中宣布告急，Paul慨嘆由於再生玩具店屬於新興行業，沒有一個所謂的行業分類，大多時都不能受惠政府的防疫資助，由創業至今5年都很少得到資助。

我們面臨兩年來最大的難關，我們已經沒信心可以靠自己度過今輪疫情，最後決定出此下策，全線玩具50% OFF。

最新影片推介：

推出半價玩具主要為了籌集資金以應付未來兩個月的租金和薪金，以及希望以更經濟的價錢讓孩子在家學到自製玩具。

我們需要有堅持的地方，我們想改變大家買玩具的習慣，我們想大家能在家自製玩具，我們想盡一切可行的方法。同時我們真的不再收玩具，因為真的冇資源了。

▲ Kelena杰寧曾示範製作再生玩具店的大牙狗狗。（圖片：再生玩具店FB）

DIY環保玩具$34起

再生玩具店推出「再生玩具DIY KIT」，每一份玩具的主要材料是紙皮，內裡包含製作玩具所需的大部分材料，不用剪裁及度尺，只要將材料黏貼就可，小朋友再畫畫塗顏色，而材料紙皮就算日後需要棄掉也可以回收再造。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

玩具系列「Party Game DIY Kit」設計適合幼童，如「動物大板牙」有兔子、貓貓和狗狗3款造形，再自行製作環保發射炮，就能將大牙擊落。另外，又有「糖果機」、「推銀機」、「籃球機」和「扭蛋機」，半價售價由$34至$109不等，購買詳情可【按此】。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰顏紫燕