【牛奶營養】1歲BB可以飲牛奶？　醫生教1至5歲幼兒飲奶貼士

▲ 全科醫生馮慧嫺分享1至5歲幼兒飲奶貼士。

世界衛生組織建議，母乳餵哺嬰兒至2歲或以上最理想，如未能或不選擇以母乳餵哺，可以餵新鮮牛奶給寶寶嗎？原來鮮奶成分中含有的蛋白質、鈣質和磷質太多，嬰兒的腎臟和腸道尚未發育完全不適合飲用，而且鮮奶的鐵質太少，未能滿足寶寶的需要。因此，真需要尋找母乳替代品給一歲以下寶寶，唯一選擇是配方奶（Formula Milk）。大部分配方奶是由牛奶加工提煉而成，把牛奶的蛋白質、鈣質和磷質降低，又提升鐵質，所以，適合初生嬰兒飲用。

適合初生首6個月寶寶的配方奶是標準配方（或稱1號奶粉）。6個月大以上寶寶是否一定要轉用較大嬰兒配方（或稱2、3、4號奶粉）呢？事實上6個月大的寶寶已開始從固體食物吸取營養，可繼續食1號奶粉，不一定轉食較大嬰兒配方奶粉。6至8個月大，奶的比例約佔全日熱量70%；9至11個月大，奶減至約55%。

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1至2歲固體食物成為主食，奶佔全日熱量約40%。若飲奶過多，會減低進食固體食物的胃口，嚴重可致營養失衡。1至5歲，飲奶的分量每天2至3杯，共360至480毫升。1歲後，幼兒可飲用成人的牛奶、乳酪、芝士等。1至2歲可選擇全脂牛奶（3.25%或3.5%）；2歲至5歲，可以飲用熱量較低的低脂奶（1%-2%）；5歲後可飲用脫脂牛奶（0.5%）。若常吃鈣質豐富的食物，如豆腐、綠葉蔬菜、芝麻、蝦米和沙甸魚等，飲奶少於兩杯，也能攝取足夠鈣質。

豆奶配方顧名思義是由豆提煉出來，大部分都不含乳糖（lactose），但含蔗糖或玉米糖漿。對不選擇餵哺母乳的素食家庭來說，豆奶配方是一個選擇。

有哺乳媽媽問︰「寶寶肚瀉，要停母乳，轉食豆奶配方嗎？」首先，需找出肚瀉的原因，可與哺乳有關或無關。如診斷是腸胃炎導致短暫性缺乏乳糖消化酵素，應繼續餵哺母乳，因為母乳含豐富營養和水份，減少脫水的風險。此外，母乳含各種成分促進腸臟炎症快點痊癒。

全文刊於《經濟日報》，原題為「一歲寶寶可飲鮮奶」

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