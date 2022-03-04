【Disney+電影】迪士尼彼思新作探討青春期考驗　《熊抱青春記》裙腳女被欺凌突變小熊貓

▲ 迪士尼與彼思最新動畫《熊抱青春記》（Turning Red）即將登陸Disney+。

由迪士尼與彼思製作的3D電腦動畫喜劇《熊抱青春記》（Turning Red），於今個春天跟大家見面，帶觀眾回到青春期過校園生活。

《熊抱青春記》由奧斯卡得獎導演兼華裔女導演石之予（Domee Shi）執導，並於2022年3月11日在Disney+獨家上線。

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少女秒變小熊貓

彼思首位金像華裔女導演石之予繼短片《包寶寶》後，又一原創力作《熊抱青春記》，再一次透過電影探討與媽媽的關係。

石之予導演的全新原創力作《熊抱青春記》（Turning Red）的故事意念破格有趣，劇情講述一名剛踏入少女成長期的13歲少女李美蓮（Mei Lee），面對身體、性情、愛好，以至人際關係的各種轉變，難免心浮氣燥霎時衝動。

然而，最特別就是在她激動之時，便會秒速突變成為一隻超巨型小熊貓。

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非人類題材

過往，吸血鬼、超級英雄、怪獸等非人類題材的電影都成功吸引戲迷，賣萌的小熊貓能突圍而出嗎？

今次的主角李美蓮發現自己原來會變成一隻小熊貓，面對突如其來的劇變，電影以女主角第一身角度去讓觀眾經歷這趟旅程。

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青春期考驗

除了身體上的突變外，13歲的李美蓮亦正值青春期，跟一般青少年一樣會遇上的各種問題，少女心事又能否被解開？

年紀小小的她被指是裙腳女，同時需要應對校園欺凌、朋輩關係、親子相處等難題，相信能引起觀眾的共鳴，憶起那些年的種種往事。

邀金球視后配音

由《玩轉腦朋友》（Inside Out）及《超人特工隊》班底炮製的《《熊抱青春記》片長約100分鐘，一如以往的迪士尼與彼思系列動畫般於片尾附送驚喜彩蛋，不想錯過的觀眾要記得看到最後。

電影英文版本邀請了憑《嗜血嬌娃》（Killing Eve）勇奪金球視后的首位亞裔演員吳珊卓（Sandra Oh）聲演李美蓮的媽媽，令角色更加生動。