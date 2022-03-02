【旅遊警示】華府提升對港旅遊警示至最高第四級　籲美公民「不要前往」

▲ 美國國務院更新將對香港的旅遊警示，提升至最高的第四級「不要前往」。（資料圖片）

美國國務院在當地時間星期一（1日），將對香港發出的旅遊警示，提升至最高的第四級「不要前往」。華府表示，今次更新反映香港的健康及安全風險，又指香港與內地一樣對病毒「零容忍」，嚴厲影響出行及公共服務。

美國國務院建議美國公民不要來港，指現時所有旅客抵港後，都必須在政府指定地方，隔離最少14日，期間不得離開房間，而且每日必須接受檢測，一旦陽性會被送到醫療設施，護理、住宿及治療等標準，均可能與美國相差甚遠，而且可能導致「家長及子女被迫分離」。

美國國務院又指，在完成檢疫後，亦可能隨時再面臨強制隔離或強制檢測，包括所在區域出現確診個案，將需要在家禁足、甚至被送往政府設施，在香港生活交通及運輸行動亦會受限。

美國駐港澳總領事館亦發布通知，向在香港居住或計劃來港的美國公民家庭，作出特別提醒，指在某些情況下，若小朋友被驗出陽性就需要隔離，被迫與家長分離，直至符合港府當局的出院準則，呼籲美國公民重新考慮赴港的想法，同時要一併考慮香港當局反覆無常地執行本地法律的因素。

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責任編輯：胡偉明