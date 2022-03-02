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【第五波疫情】60宗私院轉介陽性個案到公院治療　袁國勇斥私院「道德錯誤」

社會 17:22 2022/03/02

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目前私家醫院不接收新冠肺炎患者，政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇表示，有私院洗腎病人因快速測試驗出陽性，而被轉至公院醫治，惟現時公院已如戰場，形容做法是「道德錯誤」。

袁國勇指出，近乎所有公私營醫院的醫護已接種新冠疫苗，私院醫護亦有N95口罩及個人保護裝備等，認為只要與醫管局一樣採取感染控制措施，私院應協助處理新冠輕症門診及住院病人。

醫院管理局總行政經理(綜合臨床服務)李立業回應指，按現時機制，如私營醫療機構接收到對新冠病毒呈陽性的病人，會轉介到公立醫院接受治療；現時有60宗個案，循此機制由私院轉到公院接受治療。李立業呼籲私家醫院，如病人已康復，可讓他們回到私家醫院接受治療。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：陳梓蔚、蘇文軒

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