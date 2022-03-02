【親子共讀】日本作家五味太郎繪本推介　啟文幼稚園教育總監︰以幼兒視角講故事

▲ 啟文幼稚園教育總監伍寶珠博士指出，日本繪本作家五味太郎以幼兒視角講故事。（iStock圖片）

筆者早前撰文分享過一位很喜愛的日本繪本作家五味太郎的繪本作品。有家長、老師們表示，現在才發現五味太郎的作品原來如此具深度，但作品的幽默感，是否要大一點的幼兒才能領悟？他有沒有一些作品適合年紀較小的幼兒閱讀？

筆者曾指出，五味太郎的繪本其中一個值得欣賞的地方，是他能以幼兒的視角講故事。也就是說，即使年齡較小的幼兒，其實也適合閱讀他的作品。今次選來的幾本作品，包括《創意的遊戲書——找一找，比一比》、《創意的遊戲書——數一數，比一比》、《一起來玩吧》就很適合家長、老師們跟2至3歲的幼兒共讀。

《創意的遊戲書》為一個系列的書冊，內含找一找、量一量、比一比、試一試等元素，顧名思義就是具創意的遊戲書。以《創意的遊戲書-找一找，比一比》這本為例，書內提供了不同的親子小遊戲予家長和幼兒邊玩邊學，一同完成。

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例如，書中的其中一個小遊戲展示了一棵雖只有綠色但深淺有致、極具層次感的大樹，而樹內原來隱藏了一個戴帽的孩子、一頭大象、一隻小猴子、一隻小白免、一條蛇、一隻蝴蝶和一隻蟋蟀等不同種類、形態的動物與昆蟲。家長與小朋友需要先從書的另一頁觀察這些人物、動物及昆蟲的特徵，再從樹中他們的「局部」特徵，一一把他們找尋出來。書中的題目看似平平無奇─「誰藏在哪兒呢？」卻又玩味十足，作者捉緊了此年齡層的幼兒，最愛四處找尋、發掘事物的好奇心。

又例如另一個小遊戲，畫面是一幅橫行12格、直行8格的格子圖，內容要求幼兒順着「橙色、綠色、橙色、綠色」格子的次序順序走，看看幼兒能否不出錯的走完整幅圖畫。幼兒在精美可愛的畫面中，以小手指一步一步的向前走，無疑就是邊玩邊訓練其專注能力與觀察能力了。

再大一點的幼兒亦可以「玩」另一本遊戲書《創意的遊戲書-數一數，比一比》。書內的小玩意進一步涉及幼兒數學中一些重要的元素，包括分類、空間概念與時間觀念等。作者同樣用了別出心裁的設計與圖畫，把這些小玩意展現讀者眼前，令遊戲一點也不死板。

至於《一起來玩吧》亦相當適合2至3歲的幼兒進行親子共讀。內容講述一隻小鳥看見長頸鹿，不斷邀請長頸鹿「一起來玩吧」。書中無論畫風、內容都相當簡潔，每頁都是小鳥飛近長頸鹿，並提出要求「一起來玩吧」。畫面所見雖只有一隻小鳥和一隻長頸鹿，但從長頸鹿的頭向左、向右、向上、向下、彎前、彎後，無不展示了一連串的動感。更有趣的是，長頸鹿雖然一直拒絕、逃避小鳥的邀請，包括避開小鳥的眼神，把身體躲到樹、大象身後，口裏更不斷的說「我不要」，但過程中其實彼此也在互動，好像「玩」了一整天。無怪乎小鳥最後跟長頸鹿說「明天再來玩」。這個「再」字，正展現了一個出色繪本作家的功力！

全文刊於《經濟日報》，原題為「適合2至3歲的日本繪本」

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