  • 22°C
香港時間 : 2022303日 (週四) 13:41
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 快速檢測 疫苗通行證 家族榮耀 抗疫資訊通 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【聲夢JUNIOR】14歲Haily獲媽媽悉心栽培 就讀名校精通樂器唱歌無師自通

親子 11:22 2022/03/03

分享：

熱門 快速檢測 疫苗通行證 家族榮耀 抗疫資訊通 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

TVB節目《聲夢JUNIOR 》其中一名參賽者Haily（梁栩寧），被指與90年代紅極一時的玉女歌手陳慧嫻相似而備受注目，Haily獲媽媽悉心栽培，不止唱歌好聽，而且精通鋼琴、古箏、長笛、跳舞及畫國畫，當中的古箏，Haily只用了兩年就考獲7級，現正就讀傳統名校聖士提反女子中學。

最新影片推介：

年僅14歲的Haily有此成績，全靠梁媽媽的悉心栽培，《聲夢JUNIOR 》於第一集時Haily與媽媽一同受訪，原來Haily唱歌是無師自通，梁媽媽說從來沒有讓她學習唱歌，知道女兒想參加《聲》，她選擇放手讓女兒去追夢：


娛樂呢個部分，如果可以令你健康、開心啲，我係覺得好值得，所以我係好支持你去參加(《聲夢JUNIOR》）。


而在參加《聲》前，Haily曾參與國際線上直播唱歌比賽「Sound Expressivo Competition」，更將參賽片段放在個人YouTube Channel，歌聲獲得網民讚賞，所以在網絡上她已經略有知名度。

家居環境曝光

另外，Haily不時將彈古箏等片段放上社交網，意外令家居環境曝光，相中所見，家居佈置充滿藝術氣息，牆上掛有中國畫、還有CD櫃、鋼琴及古箏等，而Haily就在客廳中央彈奏古箏，配合她一身紅色打扮，整個畫面帶著濃濃的中國傳統氣息。

Haily除了課外活動出色之外，讀書也很優秀，她正在就讀Band 1名校聖士提反女子中學，該中學以以英文為主要教學語言，出產多名名人校友包括：范徐麗泰、葉劉淑儀、吳君如、江欣燕等。她形容自己性格比較搞笑，但上課、做功課、上台表演時特別認真，而且很擅長將知識教授其他人，不容易發脾氣。

Haily在第一集《聲夢JUNIOR 》的「盲聽」環節中，獻唱容祖兒的《牆紙》，不過表演失準，被評判糖妹、胡鴻鈞狠批，成績成為最低分三人之一，Haily忍不住淚灑當場，幸獲總監督郭偉亮鼓勵她不要放棄，其他學員更一擁而上安慰她，可見她人緣極好。

    點擊圖片放大
    +13
    +12

責任編輯:陳麗薇
 

相關文章

【聲夢JUNIOR】一文盡睇8大受關注參賽者　炎明熹讚Vici姚焯菲看好Aster
13:29 2022/02/28
【聲夢JUNIOR】一文盡睇8大受關注參賽者　炎明熹讚Vici姚焯菲看好Aster
【聲夢Junior】大熱選手劉芷君多才多藝　9歲入藝術體操港隊奪個人全能獎
18:46 2022/02/27
【聲夢Junior】大熱選手劉芷君多才多藝　9歲入藝術體操港隊奪個人全能獎
【聲夢JUNIOR】炎明熹姚焯菲傳授比賽心得　網民期待Aster與Yumi比舞
14:02 2022/03/02
【聲夢JUNIOR】炎明熹姚焯菲傳授比賽心得　網民期待Aster與Yumi比舞

你可能感興趣

【聲夢JUNIOR】一文盡睇8大受關注參賽者　炎明熹讚Vici姚焯菲看好Aster
13:29 2022/02/28
【聲夢JUNIOR】一文盡睇8大受關注參賽者　炎明熹讚Vici姚焯菲看好Aster
【聲夢Junior】大熱選手劉芷君多才多藝　9歲入藝術體操港隊奪個人全能獎
18:46 2022/02/27
【聲夢Junior】大熱選手劉芷君多才多藝　9歲入藝術體操港隊奪個人全能獎
【聲夢JUNIOR】炎明熹姚焯菲傳授比賽心得　網民期待Aster與Yumi比舞
14:02 2022/03/02
【聲夢JUNIOR】炎明熹姚焯菲傳授比賽心得　網民期待Aster與Yumi比舞
育兒心得 家庭關係 聖士提反女子中學

最高瀏覽

【媽媽確診】港媽與丈夫中招分享2星期染疫日記 叮囑做好3招 同房瞓女兒無感染
13:52 2022/03/02
【媽媽確診】港媽與丈夫中招分享2星期染疫日記 叮囑做好3招 同房瞓女兒無感染
【超市搶購】港人憂禁足心急儲糧AEON超市排長龍　康怡分店人龍排出馬路輪候1.5小時
11:17 2022/03/02
【超市搶購】港人憂禁足心急儲糧AEON超市排長龍　康怡分店人龍排出馬路輪候1.5小時
【確診消息】觀塘安泰邨和泰樓污水樣本呈陽性　今日須圍封強檢【不斷更新】
18:05 2022/03/02
【確診消息】觀塘安泰邨和泰樓污水樣本呈陽性　今日須圍封強檢【不斷更新】