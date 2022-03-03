【聲夢JUNIOR】14歲Haily獲媽媽悉心栽培 就讀聖士提反古箏兩年考獲7級

▲ 培養對一個小朋友真是很重要。

TVB節目《聲夢JUNIOR 》其中一名參賽者Haily（梁栩寧），被指與90年代紅極一時的玉女歌手陳慧嫻相似而備受注目，Haily獲媽媽悉心栽培，不止唱歌好聽，而且精通鋼琴、古箏、長笛、跳舞及畫國畫，當中的古箏，Haily只用了兩年就考獲7級，現正就讀傳統名校聖士提反女子中學。

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年僅14歲的Haily有此成績，全靠梁媽媽的悉心栽培，《聲夢JUNIOR 》於第一集時Haily與媽媽一同受訪，原來Haily唱歌是無師自通，梁媽媽說從來沒有讓她學習唱歌，知道女兒想參加《聲》，她選擇放手讓女兒去追夢：



娛樂呢個部分，如果可以令你健康、開心啲，我係覺得好值得，所以我係好支持你去參加(《聲夢JUNIOR》）。



而在參加《聲》前，Haily曾參與國際線上直播唱歌比賽「Sound Expressivo Competition」，更將參賽片段放在個人YouTube Channel，歌聲獲得網民讚賞，所以在網絡上她已經略有知名度。

家居環境曝光

另外，Haily不時將彈古箏等片段放上社交網，意外令家居環境曝光，相中所見，家居佈置充滿藝術氣息，牆上掛有中國畫、還有CD櫃、鋼琴及古箏等，而Haily就在客廳中央彈奏古箏，配合她一身紅色打扮，整個畫面帶著濃濃的中國傳統氣息。

Haily除了課外活動出色之外，讀書也很優秀，她正在就讀Band 1名校聖士提反女子中學，該中學以以英文為主要教學語言，出產多名名人校友包括：范徐麗泰、葉劉淑儀、吳君如、江欣燕等。她形容自己性格比較搞笑，但上課、做功課、上台表演時特別認真，而且很擅長將知識教授其他人，不容易發脾氣。

Haily在第一集《聲夢JUNIOR 》的「盲聽」環節中，獻唱容祖兒的《牆紙》，不過表演失準，被評判糖妹、胡鴻鈞狠批，成績成為最低分三人之一，Haily忍不住淚灑當場，幸獲總監督郭偉亮鼓勵她不要放棄，其他學員更一擁而上安慰她，可見她人緣極好。

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責任編輯:陳麗薇

