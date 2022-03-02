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【污水監測】深水埗北區及元朗區有大廈污水檢測呈陽性　政府今向住戶及清潔工等派發快速測試套裝

社會 17:45 2022/03/02

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熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

（陳靜儀攝）

政府今日（2日）表示，深水埗、離島、北區、元朗及葵青區的污水檢測結果呈陽性，向住戶及在地工作清潔員工和物業管理員工派發快速測試套裝，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

快速測試
 

  • 深水埗區—蘇屋邨及海盈邨
  • 離島區—東涌滿東邨及裕泰苑
  • 北區—上水清河邨
  • 元朗區—屏欣苑
  • 葵青區—青衣長亨邨及長宏邨

當局指，於「污水檢測呈陽性的地區」内居住或工作的人士如快速測試結果呈陽性，可致電政府「為污水檢測呈陽性地區内的快速測試結果呈陽性人士」所設立的24小時熱線22804772，以獲取協助。若這些人士在有結果前開始出現徵狀，則可按自身需要徵詢家庭醫生意見。若出現嚴重徵狀（如持續高燒達攝氏38度或以上，或有氣促、心悸、心胸痛等情況），請緊急致電999熱線，以盡快安排救護車入院。

【TOPick診症室】口腔有白點或患癌症 醫生拆解易忽視頭頸癌徵狀

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責任編輯：余思嵐

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