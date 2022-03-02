【旅業寒冬】星夢郵輪「世界夢號」今起停運　籲受影響旅客遞交退款申請【附聯絡方法】

▲ 星夢郵輪「世界夢號」今起停止運營，籲受影響旅客遞交退款申請。（林宇翔攝）

疫情重創本港旅遊業，以香港為母港的星夢郵輪集團早前申請僅以重組為目的清盤，然而集團日前以「無法再投入所需的財務資源」為由宣布今日（2日）起，「世界夢號」停止運營。

星夢郵輪指， 自今年1月20日臨時清盤人獲任命以來，一直在尋求可行的補救計劃，促進包括星夢郵輪在內的集團重組。目前集團與各債權人就其對集團申索債權的談判仍在進行中， 已取得的部分緊急資金亦讓世界夢號能夠在臨時清盤人接到任命以來完成16個航程。

然而，儘管持續努力尋求和引入外部資金，由於在新冠影響的惡劣環境下缺少可持續的經營收入，以及巨大的債權人壓力對郵輪運營構成威脅，使集團的流動性進一步惡化。在此情況下，公司已無法再投入所需的財務資源以繼續運營世界夢號。因此，世界夢號將不得不於今年3月2日完成當前航行後停止運營。

星夢郵輪指，明白停止運營會引起各方的憂慮，尤其是已為預定行程支付押金的旅客，目前正評估世界夢號停止運營的影響，尤其是其滿足潛在退款的能力。與此同時，受此影響的旅客可將其退款申請，連同預訂確認和付款記錄一起提交至臨時清盤人的電子郵件。

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責任編輯：陳麗娜