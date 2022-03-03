【重投樂壇】側田人到中年心態變積極　不再自怨自艾：內心充滿愛

▲ 側田重投樂壇。

當年憑一曲《好人》平地一聲雷的側田，曾創下出一碟即上紅館紀錄，近年側田在音樂路上看似低調，實則已有計劃回歸樂壇。近日側田終推出睽違兩年的 新歌《第一秒》，並預備好走進人生另一階段。

帶着耳目一新的作品和聲音，重回音樂正軌，並強調未忘創作初心。側田坦言：「這兩年間我放下了很多，並再次尋找自己對音樂的初衷和做音樂的目標。」

曾經呼天搶地高唱《命硬》，側田放下的，還有以前的自怨自艾。久違的新歌《第一秒》好冧，他坦言：「我對上一張專輯刻意不再寫情歌，因為當時唱到很厭倦，也自覺脫愛，沒有愛的人唱不到情歌，但現在我找到了愛情，人很歡悅，可以唱好開心的情歌，不再再壓迫自己才寫到作品。」

▲ 側田重投樂壇。（受訪者提供）

【第一秒】側田闊別兩年回歸樂壇 感謝另一半喻珍惜眼前人

接受年紀漸長

回看當日出道的自己，側田形容：「廿多歲的憤怒期、戰鬥期，寫歌難免很澎湃激情，失戀時會埋怨全世界，卻不會覺是自己問題。過了十多年，現在心境是另一番光景，當然我仍可唱到《Kong》這類歌曲，但心態已不同，等如我去看玉置浩二、林子祥唱廿多年前的歌，都有另一種味道，更滄桑，但感覺良好。」

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側田指過去15年的人生就像一場熱身賽，現在才調整好心態重新出發。「我好清楚自己年紀，人一定會長大，會變老，唱作人最重要know your age，很多人問我為何不再寫以前《命硬》的歌，因為我都到中年，心態已不同，現在要唱適合自己年紀的歌，穿衣也不再像以前花巧，喜歡低調淨色，唱歌和穿衣品味要隨著年紀而改變。」

音樂上，側田稱也受偶像Paul McCartney和許冠傑影響：「要最簡單但一針見血，我都希望做到，以後也會朝這方向出發。」

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睇好林家謙湯令山

兩年的疫情，令側田思考音樂創作上的方向，他認為：「創作音樂對我來說是一個life-long的旅程，希望可以聽著自己的音樂作品老去。這兩年讓我思考音樂創作上的方向，45歲的我認為現在才是我音樂旅程的開始，就像一個新人般。」

現身在美國的側田，也有留意現時樂壇新一代唱作人，他語帶興奮道：「如林家謙、Gareth T（湯令山），這兩個是叻仔，全能音樂人，前途無限，我好欣賞現在香港樂壇，比我當年出道能接受更多曲風，早兩年，還常被問及對90年代樂壇看法，現在終於不用再答，以前有以前的好，但不要當現在音樂人無到，一樣有很多好音樂！」

記者：區家歷