【正能量】SmarTone為10個社區隔離設施搭建5G網絡　免費借出數據卡予隔離市民

▲ SmarTone工程團隊正日以繼夜加快趕工，率先於新地借出的元朗潭尾及新田的土地，全速開展5G 網絡基建工程。

新鴻基地產發展有限公司借出位於元朗潭尾以及新田2幅共14公頃土地，供政府興建臨時社區隔離治療設施。電訊商SmarTone宣布為10個社區隔離治療設施地點搭建5G網絡，務求讓醫護人員及接受隔離的市民得到通訊網絡支援，與親友及社區保持聯繫。

SmarTone將提供數據卡供在社區隔離治療設施的市民免費借用，而SmarTone客戶亦可獲贈額外免費本地數據及無限本地通話分鐘等。同時SmarTone向前線醫護人員提供5G Wi-Fi路由器，以及Wi-Fi網絡，以便讓他們於社區隔離治療設施工作期間更有效率地進行抗疫工作及。

新地主席兼董事總經理郭炳聯表示，新地一直「以心建家」，過去2年全力支持政府抗疫，繼上星期無償借出2幅逾14公頃的土地供政府興建臨時隔離治療設施，SmarTone亦正為不同社區隔離治療設施全速搭建5G網絡，希望透過SmarTone優質的網絡，讓隔離人士在任何時候都可與親友保持緊密溝通，而醫護人員亦可保持高效通訊支援抗疫。

SmarTone已率先於元朗潭尾以及新田的2處設施，全速開展5G 網絡基建工程，當中包括興建5G基站、鋪設天線，以及光纖/微波傳輸網等等。預計於潭尾以及新田的5G網絡工程最快可以在未來數星期內完成；至於同心村，以及其餘位於粉嶺、洪水橋、啟德、落馬洲、竹篙灣、青衣和港珠澳大橋人工島香港口岸的設施，SmarTone亦正積極與政府及有關部門磋商相關的5G網絡建設工程，盡快於最短時間內完工。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：蘇文軒