  • 19°C
香港時間 : 2022302日 (週三) 19:22
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【正能量】SmarTone為10個社區隔離設施搭建5G網絡　免費借出數據卡予隔離市民

社會 18:10 2022/03/02

分享：

熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

SmarTone工程團隊正日以繼夜加快趕工，率先於新地借出的元朗潭尾及新田的土地，全速開展5G 網絡基建工程。

新鴻基地產發展有限公司借出位於元朗潭尾以及新田2幅共14公頃土地，供政府興建臨時社區隔離治療設施。電訊商SmarTone宣布為10個社區隔離治療設施地點搭建5G網絡，務求讓醫護人員及接受隔離的市民得到通訊網絡支援，與親友及社區保持聯繫。

SmarTone將提供數據卡供在社區隔離治療設施的市民免費借用，而SmarTone客戶亦可獲贈額外免費本地數據及無限本地通話分鐘等。同時SmarTone向前線醫護人員提供5G Wi-Fi路由器，以及Wi-Fi網絡，以便讓他們於社區隔離治療設施工作期間更有效率地進行抗疫工作及。

新地主席兼董事總經理郭炳聯表示，新地一直「以心建家」，過去2年全力支持政府抗疫，繼上星期無償借出2幅逾14公頃的土地供政府興建臨時隔離治療設施，SmarTone亦正為不同社區隔離治療設施全速搭建5G網絡，希望透過SmarTone優質的網絡，讓隔離人士在任何時候都可與親友保持緊密溝通，而醫護人員亦可保持高效通訊支援抗疫。

SmarTone已率先於元朗潭尾以及新田的2處設施，全速開展5G 網絡基建工程，當中包括興建5G基站、鋪設天線，以及光纖/微波傳輸網等等。預計於潭尾以及新田的5G網絡工程最快可以在未來數星期內完成；至於同心村，以及其餘位於粉嶺、洪水橋、啟德、落馬洲、竹篙灣、青衣和港珠澳大橋人工島香港口岸的設施，SmarTone亦正積極與政府及有關部門磋商相關的5G網絡建設工程，盡快於最短時間內完工。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：蘇文軒

相關文章

【第五波疫情】60宗私院轉介陽性個案到公院治療　袁國勇斥私院「道德錯誤」
今日 17:22
【第五波疫情】60宗私院轉介陽性個案到公院治療　袁國勇斥私院「道德錯誤」
【調整班次】港鐵屯馬綫多名車長未能執勤　黃昏繁忙時段班連續兩日削班
今日 17:36
【調整班次】港鐵屯馬綫多名車長未能執勤　黃昏繁忙時段班連續兩日削班
【旅業寒冬】星夢郵輪「世界夢號」今起停運　籲受影響旅客遞交退款申請【附聯絡方法】
今日 17:49
【旅業寒冬】星夢郵輪「世界夢號」今起停運　籲受影響旅客遞交退款申請【附聯絡方法】

你可能感興趣

【第五波疫情】60宗私院轉介陽性個案到公院治療　袁國勇斥私院「道德錯誤」
今日 17:22
【第五波疫情】60宗私院轉介陽性個案到公院治療　袁國勇斥私院「道德錯誤」
【調整班次】港鐵屯馬綫多名車長未能執勤　黃昏繁忙時段班連續兩日削班
今日 17:36
【調整班次】港鐵屯馬綫多名車長未能執勤　黃昏繁忙時段班連續兩日削班
【旅業寒冬】星夢郵輪「世界夢號」今起停運　籲受影響旅客遞交退款申請【附聯絡方法】
今日 17:49
【旅業寒冬】星夢郵輪「世界夢號」今起停運　籲受影響旅客遞交退款申請【附聯絡方法】
洪水橋 落馬洲 口岸 疫情 治療 電訊 郭炳聯 Wi－Fi SmarTone 電訊商

最高瀏覽

【抗疫日記】快速檢測上午呈陰性傍晚覆檢呈陽　作家分享9天染疫日記：有腦霧症狀
18:08 2022/03/01
【抗疫日記】快速檢測上午呈陰性傍晚覆檢呈陽　作家分享9天染疫日記：有腦霧症狀
【超市營業時間】百佳超市全線調整營業時間　12間分店下午3時關門
12:58 2022/03/01
【超市營業時間】百佳超市全線調整營業時間　12間分店下午3時關門
【超市營業時間】大部分惠康超市提早4小時關門　7間分店下午5時關門
18:36 2022/03/01
【超市營業時間】大部分惠康超市提早4小時關門　7間分店下午5時關門