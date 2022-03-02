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【快速檢測】曾染疫市民網上呈報後將獲補發隔離令　一文看清所需資料及常見問題

社會 18:07 2022/03/02

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熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

曾染疫市民網上呈報後將獲補發隔離令。（陳靜儀攝）

新冠疫情嚴峻，政府將於本周內推出網上平台，讓快速測試陽結果人士向衞生防護中心呈報。讀者可參考TOPick記者整理一系列注意事項。

呈報個案時需要提交甚麼資料？

市民須填妥網上平台表格，並上載身份證明文件（如身份證）、檢測陽性樣本相片，亦須申報檢測陽性當日日期，以確定病人及其家居接觸者的隔離日期。

由陽性轉為陰性的曾染疫市民是否需要呈報？

需要。當局將設一個追溯期，如在指定日期內曾快速測試陽性的市民便需要登記。具體指定日期將於推出後由食衞局公布。

已轉為陰性的曾染疫市民會否獲發隔離令？

會。市民呈報個案時須上載身份證明文件（如身份證）、檢測陽性樣本相片，亦須申報檢測陽性當日日期。當局會透過電子方式補發隔離令予市民。

已轉為陰性的曾染疫市民在呈報個案後，會否再被隔離？

如市民在檢測陽性起計第7日，其測試結果已轉為陰性，市民只須登記，無須再被隔離。

當局如何確定呈報個案屬實？

當局不排除會抽查一些呈報個案，再進行核酸檢測，具體會待系統推出後再作安排。

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疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：黃穎津

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