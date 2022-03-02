【NFT】Artzioneer拍賣11位藝術家作品　元宇宙展覽場購NFT盲盒

▲ Artzioneer將推出「虛實幻境」元宇宙線下體驗空間。

藝術平台Artzioneer將推出「虛實幻境」元宇宙線下體驗空間Pop-Up，以毛刺（Glitches）與沉浸式（Immersiveness）之溯源為靈感設計展場空間，展示11位本地著名藝術家就元宇宙主題創作的一系列電繪，與及3位當代藝術家委約創作新媒體藝術裝置。

11位本地藝術家包括（以英文名字排序）：Ah Lai、Ar Yu、Desmond Lo、Glary Wu、Isaac Spellman、John Ho、Kensa Hung、Venus Lo (LOSZEHAHA)、Mickco Chan、Pen So、Vivian Ho，他們將帶來50多件全新創作的藝術作品，以不同角度，在元宇宙中重新發現生活驚喜。

作品會於Artzioneer平台獨家拍賣，競拍分別為系列主作品（唯一版本NFT）以及由主作品延伸創作之副線作品。

此外，Artzioneer更與屢獲殊榮的港產精釀啤酒品牌Heroes Beer聯乘推出香港首個探索元宇宙新口味的精釀啤酒加NFT盲盒，定價500港元。內容為11位藝術家專為盲盒而繪畫的11張藝術品，即買即抽NFT，於chi K11 art space體驗空間Pop-Up現場首發。

Artzioneer NFT交易平台支援實體貨幣或信用卡交易，程序簡易，定位為為大眾降低入門門鑑，更容易收藏到喜愛的NFT 數字藝術品，把元宇宙體驗帶入現實生活中。

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記者：Eric