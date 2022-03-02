【殮房壓力】火化時段增至每日180至200節　食環署籲家屬盡快辦理先人身後事

▲ 食環署籲家屬盡快辦理先人身後事。（資料圖片）

食環署今日（2日）表示，其轄下5個火葬場已經大幅增加火化時段並延長服務時間至晚上，呼籲殯儀業界及家屬盡快辦理先人身後事。

發言人表示，因應最近市民對火化服務的殷切需求，食環署已將每日可供預定訂的火化時段由平日的130至140節增加至現時的180至200節，所有場地（除長洲外）延長開放至晚上8時後，讓市民有更多選擇。目前火化時段仍有餘額，有需要時會進一步增加。

發言人續指，食環署日前已去信殯儀業界，並取得其支持盡快協助家屬領回遺體辦理身後事，以紓緩公眾殮房和醫院殮房的壓力，亦將於明日（3日）下午與殯儀業界舉行視像講座並邀請衞生防護中心出席，就殯儀事宜及處置屍體時所需的預防措施等事宜交換意見。

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記者：黃穎津