【抗疫湯水】港媽教用魚腥草煲水紓緩新冠症狀　中醫拆解好處+飲用宜忌【附茶療食譜】

▲ 註冊中醫師古鎧綸拆解魚腥草的功效。

本港第五疫情嚴峻，確診數字持續高企，更掀起一番搶藥潮。近日有港媽在網上發文分享，用魚腥草加蘋果煲水飲，有助紓緩新冠症狀。究竟魚腥草有何功效？飲用時何何注意事項？TOPick就此訪問了康河中醫診所註冊中醫師古鎧綸，一一拆解魚腥草的功效。

有港媽於Facebook群組「肺炎媽媽自救寶寶區」發文，分享用魚腥草加蘋果煲水，有助紓緩症狀，「個喉嚨即刻無咁痛」。貼文一出，不少港媽都留言，「我都有煲，飲完好喉嚨好舒服」、「魚腥草效果真係好好，我仔飲左無再燒了」，亦有人提醒「如果係寒底唔適合飲，我老公寒底飲完會仲多痰咳多咗」。

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魚腥草有助清熱解毒

註冊中醫師古鎧綸接受TOPick訪問時拆解了魚腥草的功效，並分享2款湯水、茶療，以及當中飲用宜忌。他表示，魚腥草有清熱解毒、排膿消癰、利尿通淋的功效，適合出現喉嚨痛、咳嗽、痰多、痰黃、痰稠症狀的新冠患者使用。不過，由於魚腥草性質寒涼，故不適合身體較虛寒、比較怕冷的人士。

他續指，魚腥草主要分為葉子和根莖兩部分，一般街市出售的多為根莖部分，兩者作用大同小異。而魚腥草可以配搭不同食材製成茶療、湯水，古醫師分享了2款食譜：

魚腥草無花果蘋果雪梨湯（3人用）

作用：潤肺止咳清熱

注意：脾胃虛弱，容易腹瀉人士慎用。糖尿病人士避免加入冰糖。

材料：

鮮魚腥草100克

蘋果2個

無花果5粒

雪梨2個

南北杏仁20克

陳皮1個

冰糖（適量）

做法：

1.南北杏泡水備用。陳皮用熱水泡軟後將囊刮去。雪梨去芯切件。



2.魚腥草洗净。

3.湯煲加入10碗水，水滾後將無花果、蘋果, 雪梨、南北杏、陳皮加入，轉中小火煲1小時。

4.加入魚腥草煲30分鐘後撈起。

5.根據個人口味可加入適量冰糖調味。

魚腥草漱口茶（1人用）

作用：利咽喉消炎

適合人士：咽喉發炎腫痛、牙齦腫痛、口瘡等

注意：體虛多病、老人、小童及容易腹痛肚瀉人士不宜飲用。

材料：

乾魚腥草12克

桔梗6克

生甘草6克

薄荷3克

做法：

1.藥煲中加入桔梗和生甘草，加水煮滾後轉小火煲5分鐘。

2.加入魚腥草及薄荷，煮滾15分鐘後關火。

3.可飲用或放涼後作漱口水用。

他提醒，要注意烹煮的時間，一般不應烹煮超過30分鐘，以免破壞有效成分；另外亦不宜飲用過量，他指適量服用可以清熱，但過量便有機會損陽氣。小朋友同樣可以飲用，但家長要控制好份量，「一般6個月以上便可以服用，穩陣起見，建議2歲以上比較好」。

他補充，臨床上留意到這一波疫情中有些病人喉嚨會劇痛，通常服用中藥2至3天內，症狀會得以紓緩，但假如服用後症狀未見好轉，並伴隨高燒，就應盡快求醫。

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責任編輯：沈佩珊