【抗疫湯水】港媽教用魚腥草煲水紓緩新冠症狀 中醫拆解好處+飲用宜忌【附茶療食譜】
本港第五疫情嚴峻，確診數字持續高企，更掀起一番搶藥潮。近日有港媽在網上發文分享，用魚腥草加蘋果煲水飲，有助紓緩新冠症狀。究竟魚腥草有何功效？飲用時何何注意事項？TOPick就此訪問了康河中醫診所註冊中醫師古鎧綸，一一拆解魚腥草的功效。
有港媽於Facebook群組「肺炎媽媽自救寶寶區」發文，分享用魚腥草加蘋果煲水，有助紓緩症狀，「個喉嚨即刻無咁痛」。貼文一出，不少港媽都留言，「我都有煲，飲完好喉嚨好舒服」、「魚腥草效果真係好好，我仔飲左無再燒了」，亦有人提醒「如果係寒底唔適合飲，我老公寒底飲完會仲多痰咳多咗」。
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魚腥草有助清熱解毒
註冊中醫師古鎧綸接受TOPick訪問時拆解了魚腥草的功效，並分享2款湯水、茶療，以及當中飲用宜忌。他表示，魚腥草有清熱解毒、排膿消癰、利尿通淋的功效，適合出現喉嚨痛、咳嗽、痰多、痰黃、痰稠症狀的新冠患者使用。不過，由於魚腥草性質寒涼，故不適合身體較虛寒、比較怕冷的人士。
他續指，魚腥草主要分為葉子和根莖兩部分，一般街市出售的多為根莖部分，兩者作用大同小異。而魚腥草可以配搭不同食材製成茶療、湯水，古醫師分享了2款食譜：
魚腥草無花果蘋果雪梨湯（3人用）
作用：潤肺止咳清熱
注意：脾胃虛弱，容易腹瀉人士慎用。糖尿病人士避免加入冰糖。
材料：
- 鮮魚腥草100克
- 蘋果2個
- 無花果5粒
- 雪梨2個
- 南北杏仁20克
- 陳皮1個
- 冰糖（適量）
做法：
1.南北杏泡水備用。陳皮用熱水泡軟後將囊刮去。雪梨去芯切件。
2.魚腥草洗净。
3.湯煲加入10碗水，水滾後將無花果、蘋果, 雪梨、南北杏、陳皮加入，轉中小火煲1小時。
4.加入魚腥草煲30分鐘後撈起。
5.根據個人口味可加入適量冰糖調味。
魚腥草漱口茶（1人用）
作用：利咽喉消炎
適合人士：咽喉發炎腫痛、牙齦腫痛、口瘡等
注意：體虛多病、老人、小童及容易腹痛肚瀉人士不宜飲用。
材料：
- 乾魚腥草12克
- 桔梗6克
- 生甘草6克
- 薄荷3克
做法：
1.藥煲中加入桔梗和生甘草，加水煮滾後轉小火煲5分鐘。
2.加入魚腥草及薄荷，煮滾15分鐘後關火。
3.可飲用或放涼後作漱口水用。
他提醒，要注意烹煮的時間，一般不應烹煮超過30分鐘，以免破壞有效成分；另外亦不宜飲用過量，他指適量服用可以清熱，但過量便有機會損陽氣。小朋友同樣可以飲用，但家長要控制好份量，「一般6個月以上便可以服用，穩陣起見，建議2歲以上比較好」。
他補充，臨床上留意到這一波疫情中有些病人喉嚨會劇痛，通常服用中藥2至3天內，症狀會得以紓緩，但假如服用後症狀未見好轉，並伴隨高燒，就應盡快求醫。
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責任編輯：沈佩珊