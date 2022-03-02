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【全民強檢】傳全民檢測同時禁足？　林哲玄對此有保留：先禁足切斷傳播鏈更理想

政治 18:44 2022/03/02

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立法會醫療衞生界議員林哲玄。（經濟日報資料圖片）

全民強制檢測細節仍未敲定，但近日陸續有方案傳出，或在強檢初期配合「禁足」。立法會醫療衞生界議員林哲玄對方案有保留，認為「先禁足、後強檢」可大幅切斷社區傳播鏈，再透過強檢找出並隔離所有確診者，做法更理想。

特首林鄭月娥今日預告，全民強檢期間，因難以安排大量確診人士到社區隔離設施，會分流部分人在家居隔離。本身是醫生的林哲玄擔心，在家居隔離仍有社區傳播風險，認為應提早一步讓確診數字回落，以至在進行全民強檢時，可安排所有確診者進行隔離。

林哲玄特別指出，全民強檢的目的在於找出並隔離所有確診者，以切斷社區傳播鏈。他形容，目前因確診數字高企，逼不得已容許確診者在家居隔離，但若在強檢期間仍然容許家居隔離，做法並不理想。

他建議當局可考慮「先禁足、後強檢」，首先大幅減少社區上的人流，切斷跨家庭的社區傳播鏈，令大部分病毒「消失」，而確診數字亦得以回落；其後再透過全民強檢找出少數仍然帶有病毒人士，將他們送到隔離設施，以完全切斷社區傳播鏈。

林哲玄又提到，目前公立醫院、急症室已經「爆煲」，而安老院和殘疾人士院舍亦非合適隔離設施，認為政府現階段最急切的，是要將部分病人和院友轉送至社區隔離設施，以紓緩醫院和院舍的壓力。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：胡偉明

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