【疫苗接種】衞生署上周增4人接種後14日內離世　無臨床證據與疫苗有關

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本港至今已有逾600萬人接種至少一劑新冠疫苗，衞生署上周接獲47宗曾接種疫苗人士的異常事件報告，無新增3至15歲青年接種後出現懷疑心肌炎或心包炎的報告；同期亦增4宗接種後14日內離世的個案，介乎55歲至84歲，無臨床證據顯示個案由疫苗引起。

衞生署表示，截至2月27日過去一周，共接獲47宗涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告，並沒有醫管局呈報涉及曾於離世前14日內接種的人士，及與接種疫苗有潛在關聯的死亡個案。至今衞生署共接獲7,089宗異常事件報告，佔疫苗接種總劑量的0.05%。

同期亦增4宗涉於接種後14日內死亡個案，涉及2名分別55歲及84歲的男子、2名分別58歲及62歲的女子，無臨床證據顯示個案由疫苗引起。就涉及接種者死亡個案，包括71宗涉及曾於離世前14日內接種，佔疫苗接種總劑量的0.0005%，沒有死亡個案顯示與接種疫苗有關聯。

新冠疫苗臨床事件評估專家委員會截至2月27日，已總結48宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，初步認為14宗個案與疫苗接種沒有關聯，9宗仍待更多資料以作評估。專家委員會認為至今並未發現不尋常的現象，會繼續密切監察有關情況並收集數據作評估。

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責任編輯：陳正怡