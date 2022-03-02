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【家族榮耀劇透】第19集劇情預告　啟禮得知洛儀是自己女兒

娛樂 21:32 2022/03/02

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《家族榮耀》

由張智霖、楊茜堯、李彩華、羅子溢、黃浩然、熊黛林、郭政鴻、梁靖琪等主演《家族榮耀》，第18集講到展鴻被撤銷工作，被世宏要求放長假，他去探望甄芯，她憶起當日車禍情形…

第19集（3/3）

甄芯為促成跟龍文標的合作，提出動用碼頭上蓋部分資金，耀堂堅決反對。

洛儀想打聽生父消息，程峰答應幫忙找細強。

啟禮憶起當年幫愛歡拆散桂蓮和世宏一事，在他打聽桂蓮母女消息期間，意外得知洛儀乃自己女兒的事實…

《家族榮耀》第18集劇情   上一頁

最新影片推介：黃文標專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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