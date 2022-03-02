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【快速檢測】莎莎明起出售15元一套檢測套裝　獲歐盟認證已備14萬套存貨【附購買途徑】

社會 19:12 2022/03/02

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熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

莎莎明起出售15元一套檢測套裝。（資料圖片）

連鎖藥妝店莎莎明日（3日）起，將與另外7間零售商合作，出售15元一盒歐盟認可的快速測試套裝。莎莎回覆查詢指，14萬套快速測試套裝明日起應市，除個別受疫情影響無法營業的分店外，全線分店亦會發售。如市民擔心無法採購，即日起亦可在莎莎網店預購。

政府派發檢測包涉及10個品牌，即看圖：

    點擊圖片放大
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莎莎發言人補充指，14萬套快速測試套裝中，6萬套會於門市發售、8萬套會於網店發售。為確保更多市民受惠，門市每人限購20套；網購則限購50套。

在門市方面，會分上午和下午兩輪補貨，市民無需刻意提早排隊搶購；然而，每間分店補貨時間或因路面交通情況而有所出入。

據莎莎網店的描述，15元的快速測試套裝來自「Fluorecare」品牌，其產地為中國，聲稱臨床驗證靈敏度和特異度分別為92.93%和100%。

（莎莎網店圖片）

有關產品號稱獲歐盟CE認證，並已列入「歐盟2019冠狀病毒快速抗原測試通用名單」，可以檢測到Omicron及Delta等新型冠狀病毒。

【TOPick診症室】口腔有白點或患癌症 醫生拆解易忽視頭頸癌徵狀

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：陳梓蔚

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