【鐵路運輸】首班跨境鐵路貨運列車抵港　運載約50噸防疫物資

▲ 內地供港物資鐵路運輸服務今日正式開通。（政府新聞處圖片）

​內地供港物資鐵路運輸服務今日（2日）正式開通，首班列車今早運載約50噸防疫抗疫物資抵港。

首班跨境貨運列車共有九個貨卡，裝載18個貨櫃的防疫抗疫物資，包括新冠病毒快速抗原測試包、防護服等，由深圳平湖南鐵路貨場開往香港羅湖鐵路貨場，車程約40分鐘。跨境貨運列車初期每日開行一列班次，稍後會按需求及貨場處理能力逐步增加。

行政長官林鄭月娥與運輸及房屋局局長陳帆聯同中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室青年工作部部長張志華、港鐵公司行政總裁金澤培博士、招商局集團有限公司總經理助理褚宗生等人，在港鐵羅湖編組站鐵路貨場迎接首班內地供港物資鐵路貨運列車抵港。特區政府會密切監察情況，並繼續與內地當局緊密合作，推動和落實各項有利保障供港物資穩定的措施，積極優化跨境運送物資的運作。

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記者：黃穎津