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【新冠肺炎】保安局急聘隔離設施內務管理助理　旅遊從業員可申請月薪3.1萬入職需宣誓

社會 20:04 2022/03/02

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本港疫情嚴重。（資料圖片）

第五波疫情持續，政府正全力增加社區隔離設施。政府委託旅遊業議會及八大屬會招聘隔離設施內務管理助理，一非公務員合約聘用，旅遊從業員可以申請，合約期為2個月，月薪3.1萬元。要求中五畢業、沒有刑事紀錄、已接種最少兩針疫苗。入職時需要簽署聲明，表明擁護《中華人民共和國香港特別行政區基本法》，表明效忠特區、盡忠職守和對香港特區政府負責。

旅遊業議會總幹事楊淑芬向旗下會員指，受到保安局委託，會協助招聘旅遊從業員成為社區隔離設施（特建的社區隔離設施、公共屋邨及酒店）的內務管理助理，工作地點為特區政府制訂的社區隔離設施，主要職責是透過在前台操作電腦系統和協助執行指派職務等。

具體的合約期是從3月至5月，其後可以按月續期，每週需要工作48小時，且需要不定時工作，以便為社區隔離設施提供全天候服務。

入職條件如下：

  • 完成中五或同等程度教育
  • 最少兩年旅遊業工作經驗；或持有獲香港相關體育總會認可的有效教練/導師證書或同等資格。
  • 對互聯網、電郵和一般商業軟件應用有基本認識
  • 具備基本的英文和粵語書寫及口語能力，以及基本的溝通及人際技巧
  • 無刑事紀錄
  • 受到通知一個日曆日後能即時上班。
  • 至少接種兩針新冠疫苗

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記者：袁澍

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