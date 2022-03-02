【提早暑假變提早退學】私校N班每日10人退學　退學率急升至3成料比首波疫情嚴重

▲ 有業界人士指提早暑假安排令私立幼稚園退學人數倍增。（資料圖片／圖中非受訪幼稚園）

全港中小學及幼稚園提早於3、4月放「暑假」，即加劇私立幼稚園退學潮，有業界人士指不少家長均無信心4月能夠復課，便索性退學，令「N班」退學人數倍增，有幼稚園每日約10人退學，退學率達3成，即使最終如期復課，料普遍學校退學率也可達3至5成，部分學校已安排教師放無薪假應對。教育界立法會議員朱國強促請政府提供額外資助，助業界度過難關。

有不願具名的幼稚園校董向TOPick表示， 1月14日幼稚園暫停面授後已醞釀退學潮，惟政府上周二（22日）宣布「提早放暑假」安排後，不少幼稚園及幼兒中心校董、校長均反映高班（K3）退學人數增加，估計因9成學生已獲小學取錄；而俗稱N班的兩歲班更嚴重，普遍退學人數倍增，以其辦學團體轄下多間分校合計，每日都有5、6名N班幼童退學，「有同行話1、2間夾埋每日10個都有！」

教育局局長楊潤雄周一（2月28日）仍預計學校能在復活節假後恢復面授，該業界人士認為政府原意好，「但依家疫情嚴峻，社會氛圍下大家都懷疑政府執行能力，政府預計準唔準。依家都睇唔到復課前景，縱使政府話全民強檢之後搞得掂，但家長都無信心可以復課。」

他理解不少家長認為「淨係上zoom俾學費唔抵」，故家長可以待復課後重新報名，推斷即使如政府所料4月復課，也會比2020年本港新冠疫情爆發初期觸發的退學潮更嚴峻，普遍有3至5成N班學生退學，名校、一條龍校退學率也可達2成，而獲政府津貼幼稚園學費較低料影響不大；倘要押後復課料再上升。他直言現時業界「都係捱緊」，早前社署及教育局分別為幼稚園提供的一筆過津貼都是「杯水車薪」，「啲大業主、4大地產商仲未話減租」，部分幼稚園唯有在「特別假期」安排教師放無薪假，部分有聘請外籍教師的本地私校不似國際學校可獲豁免調動假期，也要忙於應付教師合約問題等。

教育界立法會議員朱國強亦指，提早放暑假消息公布後翌日多校接獲家長退學申請，形容是「提早放暑假變提早退學」，令業界束手無策，營運陷入困境，促請政府特事特辦，提供過渡性津貼。

TOPick已就退學潮問題向教育局查詢，正待回覆。

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記者：馮琪雅