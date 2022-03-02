【正能量】退休總督察任追蹤辦義工　每日工作10多小時助抗疫

▲ 李卓維是首批聯絡確診者的人員。（警聲圖片）

為應對第五波疫情，政府於今年1月底在旺角開設第二個個案追蹤辦公室，借調不同紀律部隊人員及退休人員，協助追蹤確診個案接觸者。新一期《警聲》報道，退休警務人員亦奉獻個人時間，擔任追蹤辦義工支援抗疫工作，以盡快切斷社區內的病毒傳播鏈。

在2018年退休的前總督察李卓維，曾效力刑事情報科及警犬隊等部門。他在於2021年1月至2月期間已加入位於啟德的追蹤辦擔任義工，負責統籌一眾義工的工作，亦要負責搬運、布置、為外出調查人員準備防護用品，以及利用電腦系統將收集到的數據製成圖表，一天工作10多小時已是常態。

至今年初疫情突趨嚴峻，他再次以義工身分加入旺角的追蹤辦，負責處理雜務和文書工作，亦負責設計旺角追蹤辦的標誌，「因為追蹤辦大部分人員來自三大紀律部隊，於是我便以藍色代表警隊、綠色代表海關、紅色代表懲教署來設計標誌，以表達大家同心合力為抗疫而努力。」

李卓維被安排作為首批聯絡確診者的人員，「確診市民收到檢測結果後會接到我們的電話，以告知入院流程及提醒他們稍後要配合追蹤辦人員的追查工作。由於市民剛得知染疫，難免會感到徬徨甚至情緒激動，我們要保持耐心與他們溝通，並提供適切協助。」

他亦招募其他退休警務人員成為義工，結果一呼百應，令他十分感動。服務社會數十載的James說：「第五波疫情嚴峻，追蹤辦上下會繼續以切斷傳播鏈為最大目標，希望我們的工作能支援前線人員，與大家一起迎難而上！」

▲ 李卓維是首批聯絡確診者的人員。（警聲圖片）

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責任編輯：蘇文軒