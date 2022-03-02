【港鐵班次】8條鐵路線周五進一步削班　東鐵綫繁忙時段高達7分鐘一班車

▲ 港鐵再多168名員工確診。（港鐵圖片）

港鐵疫情下再度削班，港鐵公司宣布，因疫情導致車務人手緊張，而且乘客人數大幅減少，將於本周五（4日）起，調整8條鐵路綫平日繁忙及非繁忙時段的列車服務，包括東鐵綫、荃灣綫、觀塘綫、港島綫、南港島綫、將軍澳綫、東涌綫及屯馬綫。東鐵綫於週末及公眾假期的列車班次亦會稍作調整。

港鐵公司指，第五波疫情爆發以來市民減少外出，2月下旬平日繁忙時段的乘客量比去年12月銳減超過一半，而同期週末及公眾假期的乘客量，更比去年12月減少約六成。

截至今日下午6時，港鐵公司共錄得168宗涉及車務、維修員工及承辦商人員確診個案；至今累計1,500宗個案。港鐵公司預告，如情況持續惡化，或進一步調整列車班次、短暫關閉個別車站等。

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責任編輯：陳梓蔚