【無巴士搭】九巴88條線周五起停駛 尖沙咀碼頭封5條線【附班次表】
21:08 2022/03/02
疫情嚴重影響公共交通服務，繼港鐵削班、渡輪停航，九巴今晚（2日）宣布，88條公共巴士路線將於本周五（4日）起暫停服務，當中不乏熱門路線，例如尖沙咀碼頭開出的巴士線有5條主線需停駛，包括1號、2號、6號、7號及8A線。
部份停駛路線：
|巴士路線
|終點站
|2
|尖沙咀碼頭<>長沙灣（蘇屋邨）
|6
|尖沙咀碼頭<>荔枝角
|6F
|九龍城碼頭<>長沙灣(麗閣邨)
|6P
|長沙灣(蘇屋邨)<>鯉魚門邨
|8A
|黃埔花園<>尖沙咀(循環線)
|12P
|海麗邨<>紅磡站
|301
|海底隧道<>上環
九巴表示，九巴共超過2,000名同事受防疫檢疫措施影響或檢測結果呈陽性而未能執勤，當中包括超過1,500名車務員工。營運人手大量缺勤下，經運輸署批准，九巴由2022年3月4日（星期五）起，部分路線須暫停或維持有限度服務。
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記者：陳梓蔚