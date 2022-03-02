【無巴士搭】九巴88條線周五起停駛　尖沙咀碼頭封5條線【附班次表】

▲ （資料圖片）

疫情嚴重影響公共交通服務，繼港鐵削班、渡輪停航，九巴今晚（2日）宣布，88條公共巴士路線將於本周五（4日）起暫停服務，當中不乏熱門路線，例如尖沙咀碼頭開出的巴士線有5條主線需停駛，包括1號、2號、6號、7號及8A線。

部份停駛路線：

巴士路線 終點站 2 尖沙咀碼頭<>長沙灣（蘇屋邨） 6 尖沙咀碼頭<>荔枝角 6F 九龍城碼頭<>長沙灣(麗閣邨) 6P 長沙灣(蘇屋邨)<>鯉魚門邨 8A 黃埔花園<>尖沙咀(循環線) 12P 海麗邨<>紅磡站 301 海底隧道<>上環

▲ （九巴圖片）

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九巴表示，九巴共超過2,000名同事受防疫檢疫措施影響或檢測結果呈陽性而未能執勤，當中包括超過1,500名車務員工。營運人手大量缺勤下，經運輸署批准，九巴由2022年3月4日（星期五）起，部分路線須暫停或維持有限度服務。

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記者：陳梓蔚