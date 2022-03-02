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【無巴士搭】九巴88條線周五起停駛　尖沙咀碼頭封5條線【附班次表】

21:08 2022/03/02

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熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

（資料圖片）

疫情嚴重影響公共交通服務，繼港鐵削班、渡輪停航，九巴今晚（2日）宣布，88條公共巴士路線將於本周五（4日）起暫停服務，當中不乏熱門路線，例如尖沙咀碼頭開出的巴士線有5條主線需停駛，包括1號、2號、6號、7號及8A線。

部份停駛路線：

巴士路線 終點站
2 尖沙咀碼頭<>長沙灣（蘇屋邨）
6 尖沙咀碼頭<>荔枝角
6F 九龍城碼頭<>長沙灣(麗閣邨)
6P 長沙灣(蘇屋邨)<>鯉魚門邨
8A 黃埔花園<>尖沙咀(循環線)
12P 海麗邨<>紅磡站
301 海底隧道<>上環

（九巴圖片）

（九巴圖片）

九巴表示，九巴共超過2,000名同事受防疫檢疫措施影響或檢測結果呈陽性而未能執勤，當中包括超過1,500名車務員工。營運人手大量缺勤下，經運輸署批准，九巴由2022年3月4日（星期五）起，部分路線須暫停或維持有限度服務。

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疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：陳梓蔚

疫情 巴士 運輸 九龍城 渡輪

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