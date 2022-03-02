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【交通停運】運輸署稱周五起104條巴士線停駛　港鐵、渡輪大幅減班

社會 21:12 2022/03/02

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（九巴提供圖片）

運輸署今日（2日）表示，由於現時疫情嚴峻，感染人數及需接受隔離或檢疫的人數持續上升，嚴重影響各專營巴士公司的人手安排，加上政府實施的收緊社交距離措施令近日乘客量顯著下跌，九巴、新巴、城巴、龍運巴士及新大嶼山巴士向運輸署申請新一輪縮減服務水平。

九巴周五起減班情況【即睇：下一頁

港鐵周五起減班情況【即睇：下一頁

渡輪港內線停航情況【即睇：下一頁

運輸署考慮了專營巴士公司最新的車長缺勤情況，路線乘客量的下降幅度、載客率、可供乘客使用的替代公共交通服務，以及巴士公司資源的有效調配等因素，批准五間巴士公司在3月4日至16日期間調整服務，包括暫停共98條有其他替代公共交通服務的路線、5條只在假日提供服務的郊遊路線及1條通宵路線；合共104條路線。

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責任編輯：陳梓蔚

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