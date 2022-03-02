【食品供應】內地抵港蔬菜供應量比平日多近2成　內地進口冰鮮豬肉貨量為平日1.8倍

▲ 內地抵港蔬菜供應量比平日多近2成，內地進口冰鮮豬肉貨量為平日1.8倍。（資料圖片）

政府發言人今日（2日）表示，昨日（1日）由內地進口本港的鮮活食品供應穩定，市民毋須過份採購。

根據最新資料，昨日截至午夜，內地經陸路和水路抵港的蔬菜供應量超過2,500公噸，比去年平均每日內地蔬菜供應量多近2成。其中經由漁護署及蔬菜統營處各批發市場推出的內地供港蔬菜約為583公噸。雞蛋方面，批發市場供應穩定充裕，過去一星期平均每日供應共400萬隻。

昨日內地進口本港的冰鮮豬肉貨量持續高於平日水平，約為平日內地供應量的1.8倍。活豬方面，政府感謝內地調遣專業及熟練人員來港到上水屠房協助，支援香港穩定鮮活食品供應。上水屠房營運商正積極籌備盡早恢復屠宰服務，荃灣屠房則會繼續因應其運作情況提供服務。

昨日冰鮮家禽貨量亦上升至約15萬隻，為平日供應量8成左右，而昨日本地屠宰的活雞約1萬隻，數量約為去年平均每日供應量的8成半。

食米方面，按政府要求，現時食米貯存商要儲備足夠市民15天的食用量存貨。業界表示除了政府規定外，一般也會儲存多一倍存貨，足夠本港市民1個月食用。近年來，本港的食米進口及食用量均維持穩定，約為每年320,000至330,000公噸。今年1月底食米的備存貨量（包括儲備存貨）為30,400公噸。可以儲存的食品，如冷藏肉一般會有約3個月的庫存。

發言人表示，會繼續密切留意市場上食品供應情況，與主要供應商和內地當局緊密聯繫，確保食物供應穩定。

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記者：黃穎津