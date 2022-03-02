【疫苗接種】聶德權指首針接種率已近9成　未來兩周將增設數個接種點

▲ 聶德權指接種是防控疫情最重要方法，未來兩周將增設數個接種點。（資料圖片）

新冠疫情肆虐，本港累計有603萬人接種首劑疫苗，佔合資格人口89.5%。公務員事務局局長聶德權表示，接種新冠疫苗是防控疫情最重要和最徹底的方法。面對非常嚴峻的第五波疫情，疫苗接種可謂「分秒必爭」，而接種第三劑疫苗亦非常重要。

他指出，疫苗接種計劃推行了一年，目標很清晰，就是盡量全民接種。目前已接種第一針人口已超過600萬，接種率近9成。聶德權強調，高接種率才能保護大眾和醫療系統，未來仍需努力，將第二劑接種率推高至9成。他續稱，接種第三劑亦十分重要，仍須再加把勁。

聶德權表示，當局正擴大接種量，為便利市民接種疫苗，正馬不停蹄物色適合接種場地，單在二月便增設了9個疫苗接種中心，於未來兩周更會增設數個接種點，讓更多市民能在最方便、最快捷的途徑下接種疫苗。

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記者：黃穎津