【第五波疫情】莎莎旗下14間店舖員工中招　相關分店會暫停營業2天【附名單】

▲ 莎莎旗下14間店舖員工中招，相關分店會暫停營業2天（資料圖片）

莎莎今日（2日）公布，旗下14間店舖員工初步確診感染新冠肺炎或在自行快速診斷測試呈陽性。為保障員工及顧客的健康及安全，相關分店會暫停營業2天，並進行徹底清潔及消毒，同店的所有員工亦會即日接受自行快速測試。店舖於恢復營業前，開店的員工必須再次接受自行快速測試，並提交陰性的檢測結果才可上班。

相關店舖及店員資料：

1. 將軍澳景嶺路8號都會駅2樓，店員，最後工作日：2月26日

2. 荃灣廣場2樓，店員，最後工作日：3月1日

3. 九龍城廣場UG層，收銀員，最後工作日：3月1日

4. 上水新都廣場1樓，主管，最後工作日：3月1日

5. 銅鑼灣啟超道12號地下，店員，最後工作日：3月1日

6. 荃灣悅來坊地下，店員，最後工作日：3月1日

7. 尖沙咀彌敦道36-44號重慶站1樓，店員，最後工作日：3月1日

8. 將軍澳中心1樓，收銀員，最後工作日：3月1日

9. 旺角雅蘭中心地下及1樓，主管，最後工作日：2月27日

10. 將軍澳PopCorn 2期1樓，店員，最後工作日：3月1日

11. 尖沙咀新港中心1樓，收銀員，最後工作日：3月1日

12. 大埔新達廣場1樓，店員，最後工作日：2月28日

13. 九龍灣德福廣場地下，店員，最後工作日：3月2日

14. 上水廣場4樓，收銀員，最後工作日：3月1日

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記者：黃穎津