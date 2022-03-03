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【15元快測包】莎莎逾20間分店有員工確診須停業　即睇受影響分店【附名單】

社會 14:41 2022/03/03

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熱門 快速檢測 疫苗通行證 家族榮耀 抗疫資訊通 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

莎莎旗下14間店舖員工中招，相關分店會暫停營業2天（資料圖片）

藥妝零售商莎莎今日（3日）起發售15元快速檢測包，早上有市民在門市開店前2小時提早等候。然而，由於部份分店有員工初步確診，相關分店要在公布當日起停業2日，市民未有留意，隨時「碰門釘」。

莎莎今日（3日）公布，旗下6間店舖員工初步確診感染新冠肺炎或在自行快速診斷測試呈陽性。為保障員工及顧客的健康及安全，相關分店會暫停營業2天，並進行徹底清潔及消毒，同店的所有員工亦會即日接受自行快速測試。店舖於恢復營業前，開店的員工必須再次接受自行快速測試，並提交陰性的檢測結果才可上班。

【3月3日上午11時公布】

相關店舖及店員資料：

1. 香港仔成都道38號利港中心地下，主管，最後工作日期：2月28日

2. 銅鑼灣金百利商場地下，店員，最後工作日期：2月28日

3. 荃灣如心廣場一期一樓，收銀員，最後工作日期：3月1日

4. 上水廣場4樓，店員，最後工作日期：3月1日

5. 東涌東薈城1樓，店員，最後工作日期：3月2日

6. 黃大仙中心北館1樓，主管，最後工作日期：3月1日

【3月2日公布】

相關店舖及店員資料：

1. 將軍澳景嶺路8號都會駅2樓，店員，最後工作日：2月26日 
2. 荃灣廣場2樓，店員，最後工作日：3月1日
3. 九龍城廣場UG層，收銀員，最後工作日：3月1日
4. 上水新都廣場1樓，主管，最後工作日：3月1日
5. 銅鑼灣啟超道12號地下，店員，最後工作日：3月1日
6. 荃灣悅來坊地下，店員，最後工作日：3月1日
7. 尖沙咀彌敦道36-44號重慶站1樓，店員，最後工作日：3月1日
8. 將軍澳中心1樓，收銀員，最後工作日：3月1日
9. 旺角雅蘭中心地下及1樓，主管，最後工作日：2月27日
10. 將軍澳PopCorn 2期1樓，店員，最後工作日：3月1日
11. 尖沙咀新港中心1樓，收銀員，最後工作日：3月1日
12. 大埔新達廣場1樓，店員，最後工作日：2月28日
13. 九龍灣德福廣場地下，店員，最後工作日：3月2日
14. 上水廣場4樓，收銀員，最後工作日：3月1日

最新影片：

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

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記者：黃穎津

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