【封區檢測】九龍城德朗邨德瓏樓約1730人檢測　揪出233宗初步陽性和16宗待定個案【不斷更新】

▲ （陳靜儀攝）

本港第五波疫情嚴峻，確診數字連日逾萬宗，政府近日將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測，相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所，多幢大廈繼續發現陽性個案。

【12:50】

九龍城德朗邨德瓏樓昨天（2日）受檢人士須留在其處所並接受強制檢測，共有約1730人接受了檢測，當中共發現233宗初步陽性檢測個案和16宗檢測結果不確定個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。就指明「受限區域」內發現的初步陽性檢測個案，政府將會向這些人士提供尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。



政府亦在「受限區域」內派員到訪約870戶，當中64戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【12:25】

元朗天耀（一）邨耀盛樓內的人士昨天（2日）須留在其處所並接受強制檢測，其間約1440名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現223宗初步陽性檢測個案和19宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。



就指明「受限區域」內發現的初步陽性檢測個案，政府已向這些初步陽性檢測個案人士和同住家人提供額外的食物包、尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。



政府亦在「受限區域」內派員到訪約640戶，當中約50戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【12:14】

港府昨日(3月2日） 下午3時半起圍封沙田駿洋邨駿逸樓，上址人士須留在其處所並接受強制檢測，有關行動在今日（3日）上午約11時完成。其間共有約1950人接受了檢測，當中共發現150宗初步陽性檢測個案和26宗檢測結果不確定個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約1030戶，當中150戶在過程中沒人應門。

【11:00】

港府昨日(3月2日）下午2時半起圍封青衣美景花園第11座，強檢行動今日（3日）上午約11時完成，其間約615人接受檢測，當中發現50宗初步陽性檢測個案和一宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約222戶，當中21戶在過程中沒人應門。

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：TOPick港聞組