【第五波疫情】新增2個流動接種站　明天首站到大埔大元邨及屯門大興邨服務

▲ （政府新聞處提供）

政府今日（3日）表示，將於明天增加2個新冠疫苗流動接種站，流動疫苗接種站（三號站）首站明天到屯門大興邨為市民提供科興疫苗接種服務；而流動疫苗接種站（四號站）首站則到大埔大元邨，提供復必泰疫苗接種服務。

當局指，流動疫苗接種站（三號站）是以貨櫃箱形式運作。經改裝後適合作接種疫苗用途的貨櫃箱，會由貨車運送至選定地點，再被放置到地面提供服務。三號站本月稍後時間亦會到大埔天后宮風水廣場和天水圍天耀邨，提供科興疫苗接種服務。而流動疫苗接種站（四號站）以電動接種車形式運作，本月稍後時間前往不同學校，專注為學童提供科興疫苗接種服務。

注意事項

4個流動接種站的服務地點及時間表已上載新冠病毒疫苗接種計劃專題網站

每個流動接種站每次會提供一款疫苗接種服務，即復星／BioNTech復必泰疫苗或科興克爾來福疫苗。市民可利用流動站接種第一劑、第二劑或第三劑疫苗

流動接種站開放時間為上午10時至下午5時，而最後即場報名時間為下午4時30分

合資格人士可即場報名接種疫苗。歡迎市民透過熱線電話報名以減少等候時間。查詢及報名熱線51930375

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責任編輯：余思嵐