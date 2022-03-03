【私院收症】中大醫院申請開設「新冠病房」　爭取獲批後最快本月收症　

▲ 中大醫院已向衞生署申請開設「covid病房」。（梁偉榮攝）

本港第五波疫情蔓延2個月，累計確診個案已破28萬宗，重創本地醫療系統，中大醫院行政總裁馮康醫生接受TOPick訪問時表示，已向衞生署申請開設「新冠肺炎病房」，初步設24張病床，期望接收新冠病人以減輕公院壓力，爭取獲批後最快本月收症，惟現時很多醫護染疫，亦面對人手問題，最終啟用須視乎衞生署批准時間及與醫管局協調。消息指，有關新冠病房或最快可於下周啟用。

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去年一月啟用的中大醫院以「智慧醫院」作為定位，馮康指出中大醫院設計及設施亦較先進及全面，可以在抗疫戰線上扮演重要角色，不過疫情爆發兩年以來，政府沒有詳細策劃私營醫療參與，所以中大醫院都繼續維持門診服務運作，診治發燒、有新冠肺炎症狀、甚至初步確診的病人。

他透露最近更向衞生處申請發牌批准開設「COVID病房」，接收確診病人，署方已視察醫院的設備及通風系統等情況：

中大醫院每一個服務都要向衞生署申請，包括開服務、開病房，例如去年分四個階段投入服務，需要分四次申請營運執照，所以今次開covid病房都要申請。

馮康指出，初步向署方申請開啟24張隔離病床，希望衞生署批准後，爭取最快本月啟用，但現時很多醫護染疫，最終啟用時間須視乎衞生署批准時間及與醫管局協調：

疫情下私家醫院都需要減少服務，人手是最大問題，因為好多醫護確診或被隔離、或強檢，其實最大挑戰是人手，最終可以開幾多張，要再視乎情況，每日都與醫管局討論，因為公立醫院都每日調整入院、出院準則。

早前李嘉誠基金會捐出5千萬元予五間私家醫院，為醫管局病人提供心臟介入及癌症治療的手術，而中大醫院也是其中一間。馮康表示現時醫管局調動所有人員全線抗疫，取消了大部分非緊急的手術，無可避免影響了非染疫患者的治療，認為有關資助令病人受惠。

對於近日有批評指私院不接收染疫患者，甚至將染疫腎病人轉介公院治療加重負擔，馮康指每間私院都盡力抗疫，始終本港很多私院在多年前興建，故難以加建或加設隔離設施，已盡力協調接收非染疫病人。

現在大家都在協調如何幫忙，大家的困難都好大，因為老人院爆疫，本身好多老人家身體都好差，在私家醫院內亦不易處理，並非大家唔做。

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記者：伍瑋瑋