【情已逝】江嘉敏疑男友出軌致3年情完　連環發文宣洩情緒：一切嚟得太突然

▲ 拍拖三年疑男友出軌致分手，江嘉敏連續出文：「你們會好好的。」

曾被稱為TVB電視城「發電機」的江嘉敏，自從公開與電競高層男友Anthony的戀情後收心養性，過去三年不時放閃更表示有結婚打算。但近日傳出Anthony出軌致二人分手，連日來江嘉敏在社交網站出帖，提及「舊人」、「最後晚餐」、「結局篇」等字眼，相信二人情已逝。

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疑指責男友偷食

現年27歲的江嘉敏雖然入行以來是非和緋聞不斷，但仍然獲派不少角色接演。曾經被封為「發電機」的她，與合作過的男藝人大部份都傳緋聞，直到公開與電競高層男友Anthony拍拖後，過去3年來感情穩定，二人更不時放閃，更開始放風有結婚打算。

但世事難料，近日有傳二人已經分手，在社交網站上已經佈滿蹤跡。最近在為新劇做準備的江嘉敏，連日來在限時動態貼出讀劇本的照片，曾經透露自己讀劇本讀到喊，哭到看不到下一頁，又留言寫道：「編審編劇係咪專登為我而寫㗎？」接著又標記「身心疲累」四隻字。

連日來江嘉敏的多個帖文，令她的粉絲亦察覺到她與男友已分手，雖然Anthony仍然追蹤江嘉敏的IG，但女方已經取消追蹤男方，而她的多個帖文中更疑似指責男方出軌偷食。

▲ （instagram圖片）

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稱呼男友為「舊人」

在2月22日的帖文，江嘉敏寫道：「趁今日有那麼多『愛』，給情侶們一個小分享。兩個人在一起久了呢，會膩、會沒有新鮮感，但你要知道，新鮮感是和舊的人，去體驗新的事物，而不是和新的人，去體驗舊的事物。」

接著她又疑稱呼Anthony作「舊人」，更似暗示對方嫌她的一頭短髮不好看，江嘉敏在標記寫道：「#知道嗎舊人 #嗱長頭髮丫 #冇乜長頭髮嘅存貨好睇喇 #一個人愛你係唔會理你長頭髮定短頭髮」。

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江嘉敏稱要時間沉澱

兩日前她再出帖，貼出一頓「最後晚餐」，提到指這一餐是她與對方在2022年的第一亦是最後一餐，又指「一切嚟得太突然」，一向稱呼男友作「超人」的她又提到：「#拯救地球系列 #結局篇」，暗指二人已走到結局。

去到昨日，江嘉敏又再出文：「永遠不要責怪你生命裡的任何人，好的人給你快樂，壞的人給你經歷，最差的人給你教訓，最好的人給你回憶。」文末除了標記了：「#謝謝你給我快樂也給我經歷 #謝謝你給我回憶也給我教訓」，重點還寫到：「#你們會好好的」，似在祝福Anthony與新歡。

▲ （instagram圖片）

而在Anthony方面，對上一次貼出「放閃」Post，已是去年11月為江嘉敏慶祝生日時的照片。他亦習慣在江嘉敏的每一個帖文點讚，不過最後一個讚好已經是2月14日情人節的帖文。

有傳聞向江嘉敏查詢有關分手一事，她未有否認，只說最近有點忙，需要多點時間沉澱。