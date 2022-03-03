【全民強檢】消息：強檢料揪出十萬計患者　確診者或要居家隔離　

▲ 港府擬本月下旬展開全民強制檢測。

港府擬本月下旬展開全民強制檢測，據知，政府內部早前估計，全民強檢找出的陽性個案，比例約1至3%，即最多或找到22萬名患者，加上現有的確診，隔離設施趕工都無法追上，各方要有準備，居家隔離是必然。

隔離指引須簡單易明 免恐慌

可是，現時港府對確診者的居家隔離安排，可謂千瘡百孔，怨聲載道，早前有劏房患者，在幾度低溫冷雨下，被逼在街頭露宿，不少確診者無助地在家中自救。

行政會議成員湯家驊昨日也在社交媒體上直言，從數字看，單是這3天，便有超過12萬宗個案，還有相信數以萬計私人自我快測個案未計算在內；所以，即使所有新增隔離設施今天完工，也不能應付確診個案。政府首要工作，是要避免市民因不知所措，產生集體恐慌，所以應立刻制定一套簡單易明的家居隔離指引，及清楚解釋確診者，除非在某種特殊情況下，要有在家檢疫的準備。

據知，多位政府官員都認同湯家驊的說法，認為做好居家隔離，已到了緊急地步，因為政府的7萬個新隔離單位，無論如何趕工，本月下旬全民強檢時，相信都未能全數投入應用，屆時大批找到的確診者，相信都要居家隔離，政府必須早做好準備。

事實上，疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆日前估計，全民強檢將找出的陽性個案比例，上下限分別為5%及1%，以全港約750萬人口推算，若比例達5%，即新增患者將逾37萬！

林健鋒籲最少10天前 通知市民

特首林鄭月娥昨日也表明，全民強檢期間，難以安排大量確診人士到社區隔離設施，會分流部分人家居隔離。

至於各方高度關注強檢期間，有限度禁足安排為何？現時看來，股市不會停，市民也可以外出買必要用品，例如食物和藥物，但市面大部分非必要商店都要關閉；最重要的是，若檢測能力夠強，這次小禁足只是為期約4天。

近日不少市民搶購食物，皆因政府一直無講清楚禁足安排，令人心惶惶。行會成員林健鋒提出，政府應預留足夠時間，給市民做準備，於落實全民強制檢測前最少10天，公布具體方案及實際操作，包括圖文並茂列出一旦確診，入院或隔離安排的優先次序，豁免「禁足」人士類別等。

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撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲