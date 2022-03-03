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【第五波疫情】懲教署署長秘書快速測試呈陽性　東將軍澳綜合家庭服務中心職員確診【不斷更新】

社會 21:01 2022/03/03

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（資料圖片）

新冠疫情嚴峻，各政府部門或其轄下管理設施今日（3日）再有職員確診或初步確診。

【21:00】

社署今日宣布，因位於將軍澳至善街5號將軍澳南服務設施大樓2樓的東將軍澳綜合家庭服務中心有1宗確診和1宗快速抗原檢測呈陽性個案，東將軍澳綜合家庭服務中心會暫時關閉，直至另行通知。該宗確診個案涉及一名二級工人，最近一次上班日期為2月25日。她工作時一直有佩戴口罩，於上班期間一直有進行體溫探測，體溫正常。

【13:32】

食物環境衞生署一名管工進行新冠病毒快速抗原測試，結果為陽性。該名員工於食環署位於花園街123號A花園街市政大廈8樓的辦事處上班，最後上班日期為3月2日，工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施

食環署位於該址的食物進／出口組（香港及九龍辦事處）需暫時關閉，預計於清潔消毒完成後，今日下午稍後時間會逐步恢復服務。期間進口商如欲前往食環署食物進／出口組（香港及九龍辦事處）辦理貨物清關，可到該組位於花園街市政大廈2樓的辦事處辦理。

【10:20】

懲教署今日表示，署長胡英明的秘書進行新冠病毒快速測試結果呈陽性。該名秘書最近一次上班是在3月1日，無須與公眾人士接觸和沒有外遊紀錄，工作時均有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。胡英明每日均有進行新冠病毒快速測試，結果均為陰性。

【10:00】

公務員事務局發言人今日表示，局長聶德權今日已完成密切接觸者家居檢疫，返回辦公室工作。 他在2月24起按「居安抗疫」計劃，在家居進行檢疫。根據衞生署關於密切接觸者的家居檢疫最新指引，已接種至少兩劑新冠疫苗的密切接觸者可在接受家居檢疫的第6天及第7天，進行快速抗原測試。若他們在這連續兩天（或其後的任何連續兩天）的快速抗原測試均取得陰性結果，將可於取得第二次陰性結果後視作完成檢疫。 
　　  
聶德權及家人昨日及今日的快速抗原測試均取得陰性結果。

【09:51】

​香港郵政今日表示，由於有郵務人員進行新冠病毒快速抗原測試而結果為陽性，荃灣郵政局需關閉至3月4日。另外，興民街郵政局、機利士路郵政局和長沙灣郵政局需關閉至3月五5日。已安排所有相關郵務人員接受病毒測試，並按照衞生署衞生防護中心的指引，為局內所有設施及郵件進行徹底清潔消毒。

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責任編輯：TOPick港聞組

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