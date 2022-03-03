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【第五波疫情】懲教署署長秘書快速測試呈陽性　署長胡英明檢測呈陰性【不斷更新】

社會 10:25 2022/03/03

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熱門 快速檢測 疫苗通行證 家族榮耀 抗疫資訊通 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

（資料圖片）

新冠疫情嚴峻，各政府部門或其轄下管理設施今日（3日）再有職員確診或初步確診。

【10:20】

懲教署今日表示，署長胡英明的秘書進行新冠病毒快速測試結果呈陽性。該名秘書最近一次上班是在3月1日，無須與公眾人士接觸和沒有外遊紀錄，工作時均有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。胡英明每日均有進行新冠病毒快速測試，結果均為陰性。

【10:00】

公務員事務局發言人今日表示，局長聶德權今日已完成密切接觸者家居檢疫，返回辦公室工作。 他在2月24起按「居安抗疫」計劃，在家居進行檢疫。根據衞生署關於密切接觸者的家居檢疫最新指引，已接種至少兩劑新冠疫苗的密切接觸者可在接受家居檢疫的第6天及第7天，進行快速抗原測試。若他們在這連續兩天（或其後的任何連續兩天）的快速抗原測試均取得陰性結果，將可於取得第二次陰性結果後視作完成檢疫。 
　　  
聶德權及家人昨日及今日的快速抗原測試均取得陰性結果。

【09:51】

​香港郵政今日表示，由於有郵務人員進行新冠病毒快速抗原測試而結果為陽性，荃灣郵政局需關閉至3月4日。另外，興民街郵政局、機利士路郵政局和長沙灣郵政局需關閉至3月五5日。已安排所有相關郵務人員接受病毒測試，並按照衞生署衞生防護中心的指引，為局內所有設施及郵件進行徹底清潔消毒。

【TOPick診症室】口腔有白點或患癌症 醫生拆解易忽視頭頸癌徵狀

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：TOPick港聞組

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