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【疫苗通行證】政府料動用大量公務員協助強檢　公務員須在4月1日前打第二針才可入政府場所　

社會 09:58 2022/03/03

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所有因工作相關目的進入政府大樓及辦公處所的政府僱員，均須於4月1日前完成接種第二針。（資料圖片）

政府發言人今日（3日）宣布，為進一步加快鞏固公務員團隊的保護屏障，以減低對防疫抗疫工作的影響，政府已修訂政府僱員進入政府大樓和辦公處所的『疫苗通行證』安排。

在最新安排下，除持有有效新冠疫苗接種醫學豁免證明書，證明其健康狀況不允許接種疫苗的政府僱員外，所有因工作相關目的進入政府大樓及辦公處所的政府僱員，均須於4月1日前完成接種第二劑新冠疫苗；並於5月16日前，或於接種第二劑新冠疫苗後8個月內接種第三劑新冠疫苗，才可進入有關政府場所。

另外，政府部門會繼續維持緊急和必須公共服務，騰出人力資源全力處理抗疫工作；並會密切監察疫情的發展，適時再檢視情況。

發言人指，政制及內地事務局亦正全力籌劃『全民強制檢測』計劃，屆時政府部門亦將動員大量人員提供支援。公務員事務局的人員也以最大力度增加疫苗的接種地點和數量，以期盡快為尚未接種疫苗的市民提供保護。 
　　 
發言人強烈呼籲全港僱主盡量讓員工在家工作，以大幅減少社區人流和社交接觸，盡可能減緩病毒擴散，讓香港早日打贏抗疫戰。

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疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：郭詩詩

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