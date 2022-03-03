【校長專欄】疫下上網課孩子缺乏社交 校長：鼓勵學生與朋友通電話牢固關係

▲ 兒童可以嘗試每天致電慰問不同的朋友或同學，以簡短的時間關心對方。

由於第五波疫情來勢洶洶，一下子每日過千人感染，2月份更屢創新高，農曆年假後，學校繼續維持半天網課安排，這已經是第三個學年要進行網上學習。

第三個學年推行網上學習，學校不斷在累積經驗，由最初發放網上學習資源到由各科拍攝教學短片取代，至今已經普遍採用實時網課進行教學。老師明白教與學同步的重要性，教學過程中，老師和學生與及學生和學生之間的互動非常重要，所謂互動是指課堂間老師會就學習內容提問，測試學生的理解，分享各自想法。

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學習過程中，答與問是最常採用的方法；部分老師也喜歡鼓勵同學用手勢表達選項，甚至可以讓學生站立、拍手、摸鼻作答，總之「動」起來是必需的，否則單單眼望屏幕，確實容易「走神」。

電子教學軟件也可使網課動起來，學生最喜歡老師在課堂上用Nearpod及Kahoot等軟件，可以測試他們對教學內容的認知，遊戲講求迅速回應也必須答案準確，學生們一下子全身觸覺也動起來了。

讓孩子保持一定的社交

但是學習知識只是學習的其中一環，對學生們來說，他們更嚮往同學之間的交往：交談、應對、分工、遊戲等，一籃子的社交智慧，就是靠人與人之間的相處而累積的。但網課期間，同學缺乏了發展社交的重要場所，情緒難免受到影響，希望家長多關注同學們的表現，製造一些對話空間和活動，一邊玩遊戲，一邊對談，藉此聽聽孩子心底話。

香港小童群益會指出，孩子親身與朋友見面的效益，是無法被其他聯繫方式所取代。在顧及防疫需要及社交距離措施下，可讓兒童保持一定的社交生活，在安全和衛生的設定下與朋友見面，加強人際間的互動。又或者可以改變聯繫的方法，有研究發現，只需花約17分鐘的時間與朋友通電話，即使是久未聯絡的朋友，也可感到彼此連繫，令關係更牢固。

兒童可以嘗試每天致電慰問不同的朋友或同學，以簡短的時間關心對方，能逐漸加強互相的關係，讓孩子維持應有的社交生活，保持與人溝通，能有效減低疏離和孤獨的感覺。（參考資料：香港小童群益會「兒童快樂調查2021：希望感與快樂」研究摘要。）

網課期間，老師和學生們要面對不同的挑戰，但在每一學年的網課，都觀察到大家不斷的努力，不斷的進步，遂步提升網課的質素和效能，欣賞你們﹗大家要加油啊﹗