【飛虎3壯志英雄劇透】第9集劇情預告　羅智勇下落不明S Team追蹤其下落

▲ 《飛虎3壯志英雄》

《飛虎3壯志英雄》由苗僑偉、黃宗澤、吳卓羲、張兆輝、馬德鐘、陳豪、郭晉安、梁競徽、蕭正楠、姚子羚、陳瀅、蔡思貝等主演，第8集講到寶雖成功獲取羅智勇的指紋，但自己身份也敗露。

第9集（3/3）

同一時間，Leo和一名新毒品買家見面，並準備交易。

另一邊，軒和寶在S Team支援下，驚險地逃離危機四伏的私人豪宅。

就在交易轉帳完成的前一刻，Don成功以其高超的技術駭入羅智勇的伺服器，將瓦干布的交易資金全部攔截，並進行即時凍結。

Leo得悉組織辛苦得來的資金化為烏有，頓時怒不可遏，而混亂之中，羅智勇則趁機逃走。

羅智勇下落不明，S Team密切追蹤其下落，並分派幾組人手，監視與羅智勇有關聯的人，誓要把他生擒。

許森順利進入杜文彬的公司，杜以盈帶許森參觀公司，以助許森儘快瞭解及熟悉公司情況，杜以盈熱心善良，細心地為許森一一介紹公司的運作和架構。

許森經過一番仔細觀察後，積極大膽地向杜文彬進言，希望促進公司發展。

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