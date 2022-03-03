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【明星豪宅】林峯往薄扶林複式單位擁無敵海景　太太張馨月留家抗疫展廚藝

娛樂 11:52 2022/03/03

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現年42歲的林峯與31歲的內地模特兒女友張馨月於2019年結婚，婚後育有一女，家庭生活幸福。林峯中港兩邊走工作，最近推出全新歌曲《幼稚未完》，也難得亮相電台節目宣傳。

至於林峯太太張馨月日前於微博分享自己在家抗疫的生活日常，從片中所見一家所居的薄扶林複式豪宅座擁無敵大海景，令人羨慕。 

最新影片推介：黃文標專訪 

擁無敵大海景

林峯一家居於薄扶林嘉林閣複式單位，二人婚前早已共賦同居，該單位是林峯於2015年以逾6千萬元購入，現時市值逾7千萬元。

張馨月日前於微博寫道「近期...」兼附上在家抗疫的短片，片段一起首就是從睡房望出的大海景又出現字句「最近香港疫情嚴重，非必要就不出門，自己下廚餵飽全家。」

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大騷廚藝

畫面一轉，就是張馨月製作紅棗發糕、為老公林峯下廚煮蒜香烤排骨的畫面。片段中段，林峯幫忙製作中式包點，但只有拍攝其雙手。

後來，畫面出現自家製羊肉湯、焗羊架、芝士部隊鍋、老干媽拉麵，身穿粉紅色睡衣的張馨月也大口大口吃部隊鍋，而林峯稱讚老婆做的蘑菇湯太美味。

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家居設計簡約 

在張馨月的個人IG內，不時上載在家中所拍的相片，譬如是自己在睡房內享受早餐、女兒在玩樂區中，又曾在聖誕節在客廳中放置一大棵聖誕樹，也看到大宅設計簡約、以白色爲主色。

其實二人婚前已著同居生活，當時家裡設有「零食專區」，張馨月更留言：「終於有點温馨的感覺了#心目中家的樣子 #家裡的小天地#影音室装扮中」。 

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撰文 : TOPick柴犬出動

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