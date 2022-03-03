【跨家庭限聚】阿媽呻悶邀朋友上門打麻雀　港女恐增染疫風險︰有咩方法叫佢唔好

▲ 有港女於網上討論區指，媽媽邀請朋友上門打麻雀，她擔心增加染疫風險。

本港疫情嚴峻，限聚令收緊至兩人，私人場所則禁止兩個以上跨家庭聚會。日前有港女於網上討論區指，媽媽嫌在家苦悶，每日邀請朋友上門打麻雀，她擔心增加染疫風險，問網民有甚麼方法叫停媽媽。

母不出街邀麻雀腳打牌

該名港女於「香港討論區」，以「阿媽日日叫啲朋友返嚟打牌」為題發帖，表示疫情持續，她的媽媽雖沒出街，但每日邀請朋友到訪打麻雀。第五波疫情下人心惶惶，她害怕媽媽此舉會連累一家中招︰

疫情未過……其實我都好驚，有咩方法叫佢唔好咁？

她曾勸喻媽媽待疫情稍為緩和，才請朋友來打麻雀，不過媽媽回覆「無地方去已經好悶」。勸阻無果，令她感到非常苦惱。

最新影片推介︰

網民獻計︰扮鄰居報警

網民批評這位媽媽違反限聚令，離染疫不遠了。有網民表示，「犯法了，家庭聚會不能多過2個家庭」、「唔驚隔離鄰舍篤灰咩，咁嘈」、「鄰居會幫你報警，放心！全部罰錢」、「不用急，咁玩法唔會維持好耐」、「放心，你哋好快中招」。

另有網民獻計，點擊睇更多網民意見︰

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

禁超過兩個家庭聚集

2月10日起，公眾場所限聚令已由4人收緊至2人。《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）則訂明，禁止在任何私人處所進行超過兩個住戶的聚集，任何人參與、組織或容許該受禁多戶聚集進行，一經定罪，最高可被判罰款港幣 25, 000 元及監禁6個月。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰王明芳