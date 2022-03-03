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【衝出香港】SAINT LAURENT時裝展播廣東歌　關淑怡《難得有情人》響遍巴黎【內附連結】

休閒消費 13:06 2022/03/03

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熱門 快速檢測 疫苗通行證 家族榮耀 抗疫資訊通 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

Saint Laurent 2022秋冬時裝展用上《難得有情人》背境音樂，叫人驚喜。

疫情對法國人來說並不是甚麼的一回事，生活還是要過，時裝周還是如常地舉行，既為超級品牌之一的Saint Laurent，近年都會在巴黎地標鐵塔下舉行時裝展，今年也不例外，但今年更叫我們港人矚目的是時裝展用上關淑怡的《難得有情人》成為背境音樂，廣東歌終於衝出香港。

Saint Laurent 2022秋冬時裝展早前在巴黎舉行。（圖片品牌提供）

剛剛舉行完畢的Saint Laurent時裝展，作為其中一個最能代表巴黎的高級時裝品牌，是次品牌的創作總監Anthony Vaccrello推出的服裝帶大家回到80年代，由意概念全因從已故的作家和名級Nancy Cunard身上取得靈感。

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或許就是歌頌這老好的紫醉金迷的老好年代，今次負責時裝展音樂的DJ Sebastian竟然找來關淑怡的成名作《難得有情人》作背景音樂，再加上當代的電子混音，成為最時裝展上最cool的舞曲。

當年這首《難得有情人》是當年日劇《結婚物語》的主題歌，但屬本地創作，由向雪懷填詞，盧東尼作曲，所以早前花姐笑言高層下領希望MIRROR的歌可以終有一天登上美國Billboard，如此看來，絕對不是沒有不可能的一天。

順有一提，大家有興趣聽和睇這首電音版的《難得有情人》，大家可登上YouTube欣賞。

記者：何偉雄

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