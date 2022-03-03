【第五波疫情】醒目周家蔚把防曬衣化身防疫衣　包到冚到街市買餸：好齊全

▲ 家有兩子防疫功夫做到足，周家蔚包到冚到街市買餸。

第五波新冠肺炎疫情大爆發，確診數字直線上升，近日更傳出政府有意實施禁足令，香港人唯有自求多福。身為兩子之母的周家蔚為保安全，將防曬衣搖身一變化作「防疫衣」，包到冚到大埔街市「補貨」。

本港確診數字每日急升，於昨日單日確診數字已經破5萬5千宗，近日更傳出政府有意實施禁足令，引發港人的恐慌，前往各大街市和超級市場掃貨儲糧。

▲ （instagram圖片）

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一百分太太周家蔚

老公洪天明在內地工作，身為賢妻的周家蔚要肩負照顧一對分別9歲及6歲兒子的責任。

日前她上載影片到社交網站，分享自己把「防曬衣」化身成「防疫衣」：「防曬衣變防疫衣。小心啲！買餸去！」

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穿足防禦裝備

周家蔚把防曬衣的拉鍊拉至鼻頭位置，又帶上護目鏡就在全身噴上消毒噴霧，出發前做好防疫工序。

據知多區的超市都被搶購一空，周家蔚則在限時動態貼出大埔街市的實時照，指內裡貨物齊全，著大家不用擔心：「大埔街市好多嘢買。好齊全！」

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