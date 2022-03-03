【第五波疫情】罐頭商會指本港罐頭存貨供應非常穩定　籲市民毋須搶購

▲ 大批市民排隊購物。（陳永康攝）

政府昨日（2日）表示，由內地進口本港的鮮活食品供應穩定，市民毋須過份採購。港九罐頭洋酒伙食行商會主席葉本良今日表示， 本港8成罐頭由內地供應，供應及生產充裕， 現時足夠2至3個月需求，呼籲市民毋須憂慮。

葉本良接受電台訪問時指， 供應商 在春節後已正常復工，本月內 有數百萬 罐頭到港，足夠2至3個月需求，而且 罐頭生產商已加大生產量，只是需時數天便能運到香港，所以即使封城，仍有充足貨源供應。 他又補充稱，在內地政府配合下，大部分是經水路由四川及安徽到港，所以供應非常穩定， 呼籲市民毋須搶購或囤積。

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記者：余思嵐