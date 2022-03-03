  • 22°C
香港時間 : 2022303日 (週四) 13:42
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 快速檢測 疫苗通行證 家族榮耀 抗疫資訊通 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【第五波疫情】罐頭商會指本港罐頭存貨供應非常穩定　籲市民毋須搶購

社會 11:02 2022/03/03

分享：

熱門 快速檢測 疫苗通行證 家族榮耀 抗疫資訊通 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

大批市民排隊購物。（陳永康攝）

政府昨日（2日）表示，由內地進口本港的鮮活食品供應穩定，市民毋須過份採購。港九罐頭洋酒伙食行商會主席葉本良今日表示，本港8成罐頭由內地供應，供應及生產充裕，現時足夠2至3個月需求，呼籲市民毋須憂慮。

葉本良接受電台訪問時指，供應商在春節後已正常復工，本月內有數百萬罐頭到港，足夠2至3個月需求，而且罐頭生產商已加大生產量，只是需時數天便能運到香港，所以即使封城，仍有充足貨源供應。他又補充稱，在內地政府配合下，大部分是經水路由四川及安徽到港，所以供應非常穩定，呼籲市民毋須搶購或囤積。

TOPick診症室】口腔有白點或患癌症 醫生拆解易忽視頭頸癌徵狀

 

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：余思嵐

相關文章

【全民強檢】消息：強檢料揪出十萬計患者　確診者或要居家隔離　
今日 09:49
【全民強檢】消息：強檢料揪出十萬計患者　確診者或要居家隔離　
【疫苗通行證】政府料動用大量公務員協助強檢　公務員須在4月1日前打第二針才可入政府場所　
今日 09:58
【疫苗通行證】政府料動用大量公務員協助強檢　公務員須在4月1日前打第二針才可入政府場所　
【第五波疫情】懲教署署長秘書快速測試呈陽性　署長胡英明檢測呈陰性【不斷更新】
今日 10:25
【第五波疫情】懲教署署長秘書快速測試呈陽性　署長胡英明檢測呈陰性【不斷更新】

你可能感興趣

【全民強檢】消息：強檢料揪出十萬計患者　確診者或要居家隔離　
今日 09:49
【全民強檢】消息：強檢料揪出十萬計患者　確診者或要居家隔離　
【疫苗通行證】政府料動用大量公務員協助強檢　公務員須在4月1日前打第二針才可入政府場所　
今日 09:58
【疫苗通行證】政府料動用大量公務員協助強檢　公務員須在4月1日前打第二針才可入政府場所　
【第五波疫情】懲教署署長秘書快速測試呈陽性　署長胡英明檢測呈陰性【不斷更新】
今日 10:25
【第五波疫情】懲教署署長秘書快速測試呈陽性　署長胡英明檢測呈陰性【不斷更新】
罐頭 強制檢測 疫情 香港 商會 採購

最高瀏覽

【媽媽確診】港媽與丈夫中招分享2星期染疫日記 叮囑做好3招 同房瞓女兒無感染
13:52 2022/03/02
【媽媽確診】港媽與丈夫中招分享2星期染疫日記 叮囑做好3招 同房瞓女兒無感染
【超市搶購】港人憂禁足心急儲糧AEON超市排長龍　康怡分店人龍排出馬路輪候1.5小時
11:17 2022/03/02
【超市搶購】港人憂禁足心急儲糧AEON超市排長龍　康怡分店人龍排出馬路輪候1.5小時
【確診消息】觀塘安泰邨和泰樓污水樣本呈陽性　今日須圍封強檢【不斷更新】
18:05 2022/03/02
【確診消息】觀塘安泰邨和泰樓污水樣本呈陽性　今日須圍封強檢【不斷更新】