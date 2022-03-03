【揚眉女子】幼年與金庸梁羽生為鄰見盡文化人 　劉天蘭：創意不應去到65歲就停

▲ 劉天蘭雖年屆退休之期，但她認為，休息是需要，但不用退，並自覺好幸運，細細個已開始接觸這行以創意掛帥的行業。

請原諒筆者小心眼，先行暴露被訪者今年踏入香港法定退休年齡，香港時裝教母劉天蘭（Tina）聳聳肩笑着回答：「創意不應去到65歲就要停吧！休息是需要，但不用退，自覺好幸運，細個開始接觸這行以創意掛帥的行業……」由80年代已開展非一般的工作模式，她看退休的高度和心態，當然也不一樣吧！

▲ 劉天蘭（Tina Liu） 香港著名形象設計師，其父劉芃如曾擔任《大公報》國際版編輯。4歲時，其父因飛機失事離世；16歲移民加拿大溫哥華；1978年獲得溫哥華華埠小姐冠軍；1982年回港發展，身兼多職，是Slash的元祖：化粧師、模特兒、演員、歌手、電影副導演、《號外》執行編輯、ESPRIT形象總監，開唱片公司，電台台長及節目主持等等；2013年出版之自傳《原來天蘭》，並開設首間配飾店Tina's Choice。現任香港電影美術學會副會長，並為將於香港文化博物館在有關香港電影美術展覽任策展人之一。（黃建輝攝）

關於劉天蘭，《號外》創辦人之一也亦師亦友的鄧小宇曾這樣寫道：「我常揶揄她，她的30年，其實是數個人的事業成就的總和。天蘭往往以金句回應：『我沒有什麼豐功偉績，只有很多快樂記憶。』」

一言以蔽之，對伊人來說，過程比結果重要，誠如她那外人認為很美滿的人生，其遺憾是未能跟父親劉芃如相處多一點時間。

跟他的記憶，全都是4歲前。自細從長輩口中，感到他的精神仍在，當然還有些照片，他留下的書，這幾年有開始睇番。但如果有一個爸爸陪着成長，應該會豐富好多，沒有互動是一種遺憾……

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我有很多快樂記憶

劉父是40年代中國文學繙譯界周煦良的得意門生，來港後與查良鏞和梁羽生等為鄰，朋友圈盡是見識廣博的文化人。

自幼從這些環境長大，是很幸運的。這種氛圍對個人修養會有好大影響。聽他們聊甚麼，怎樣聊，都獲益良多，談話時的jokes都很文藝的。可能只是普通一句問在等甚麼，對方說去洗手間先，另一人會說：『倚馬可待吧！』馬桶的馬，真的很絕！到現在我仍記得這一幕。

她就讀聖保羅男女中小學，16歲時，家人送她到加拿大讀書，完成傳理系學士課程便決定回港，因當上《號外》模特兒後繼而加入雜誌，職責是製作統籌和化妝工作，她說：

是我大開眼界的時期！當時本書的美術總監是張叔平，個個月好像做project，沒有人跟你說不可以，『去啦！試啦！』，大概這群人的taste是這樣，炒埋一碟是很有趣的。所形成的一種《號外》獨特美學，確實影響好幾代，很深遠！

▲ 2018年5月《號外》在上海舉行了500期封面展覽，1990年1月號是當年十個經典封面之一，主題是《反串》，封面人物是張國榮，由劉天蘭操刀造型。差不多30年後，雜誌再次邀請劉天蘭客席重新創作，並找來女兒岑寧兒穿燕尾服作另一次反串。（圖片：被訪者提供）

也許如她所說，每個人都是海綿／databank，她只剛巧幸運地在良好環境下耳濡目染成長。

我沒讀過design，只因興趣是藝術和設計。更讓我深信將時間放在適合的地方，是會產生很大的分別。對的，對自己會很有用和愉快，放錯了，就算多努力都開不了花。

除了《號外》，她在80年代時開了黑白唱片公司，簽了葉德嫻作歌手，為她打造的3張唱片：《我要》、《千個太陽》和《邊緣回望》，是她很 引以自豪的創意設計代表作。

由創意到執行到出品，均由我經手，參與度和自主權大很多。現在回看，我仍然覺得好開心，能在香港唱片音樂製作上有過這3張作品。」其後當上ESPRIT形象總監和創辦全港首間形象顧問專門店「架勢堂」，已是後話。

▲ 另一經典封面是是1979年9月號，主題《中國靈感》，由梁家泰操刀攝影，劉天蘭充當模特兒。劉天蘭請來廖子妤和陳漢娜來個40年後的重新演繹。（圖片：被訪者提供）

有健康才能走更遠的路

著名詞人黃偉文這樣說：「如果沒有劉天蘭的話，今日的香港可能仍然好薯。」今天的她回應：

當時只是自己貪得意玩下寫下，原來會不知不覺地啟發了他人。所以，經常提醒自己每個人做甚麼事情，都得好好做，要對自己所做的負責任，因你不知從中會影響多少人！

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然而，劉天蘭之所以願意接受訪問，只因希望千叮萬囑要過了花甲之年的朋友們，要好好關注自身健康。

講來講去都是老生常談，但原來只要實行就真的可以！因身體不好，沒精神，不退下來也不能，退休，不是代表讓身體直綫退化。

年少熱愛運動，因工作太忙而放低了很久，直到身體以腰痛方式向她發出警告，她才猛然醒覺。

可能後生復元快，但一過40歲，常覺得人很重，腰骨痛到要定期去看脊醫。於是決定在60歲生日前，給自己一份生日禮物——做運動，並調整自己飲食習慣，戒了好多脂肪食品。新陳代謝好了，人也足足瘦了廿多磅！」

一星期到健身室兩次上堂，每堂教練會安排兩組運動：負重運動和00慢跑45分鐘。補身之道是飲食清簡，不碰油膩食物，而所有營養補充品如維他命，都會定時服用，身體機能回復正常，去年跟香港電影美術學會復辦的《開班！電影美術及服裝造型十三課》，她也應付自如。

這位抱着「搞好身體，思想不退步，就做乜都得」心態的香港電影美術學會副會長，今年身份又多了一個「策展」的名銜，為將於秋天在香港文化博物館舉辦一個有關香港電影美術的大型展覽，她是策展組成員之一。

我們用了3年時間去搜羅和籌備，如何把這幾十年香港電影美術的故事放在展覽上，我們訪問了好幾十個幕後美術組，由他們的故事為香港電影史作一些特別的補充。

▲ 疫情期間，她為其策展的HKFAA展覽（將於今年舉行）四處做訪問，邀請香港不同年代首屈一指的美指作口述歷史，其中一位是黃仁逵，為香港過往電影補完一些鮮為人知的事與情。（圖片：被訪者提供）

人生好多變數，我base on 好奇心，3、4年前我可沒想過自己會策展，或者如外國一句諺語：all in good time。

退休不過是一個階段，對她如何aging gracefully，才是重要功課，而這些年後她的解讀是這樣：

你是老了，但你擁有的東西多過以前，人生也比以前豐富。耗掉的是青春，但你確曾擁有過，沒有人拖欠過，只視乎當時有否好好利用。當然，要個人本身graceful，才可aging gracefully。

場地提供：BASAO tea

記者：黃鑑江