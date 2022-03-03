【抗疫食譜】營養師推介罐頭抗疫低脂食譜 禁足檢疫DIY吞拿魚罐頭美食【內附食譜】

最近有指要禁足，又要和男朋友到超市購物儲糧，但按他的食量，疫情還未過去，恐怕食物已被吃光。

甫走進超級市場，發現新鮮食物已經被一掃而空。我們便主攻罐頭，貪它滿足保存期長，亦可節省雪櫃位置。

到罐頭貨架前，我盤算了一下便放了水浸吞拿魚、水浸三文魚、罐頭粟米粒、罐頭蕃茄、茄膏、罐頭蘑菇和低脂忌廉湯到購物車。

男朋友驚訝地問：「你有想過這些食材要如何烹調嗎？」

我說：「當然有！水浸吞拿魚配上低脂忌廉湯可以製成吞拿魚低脂忌廉蘑菇意粉。先煮熟意粉，罐頭蘑菇切片，先罐頭吞拿魚瀝乾水份，用一至兩茶匙油將蘑菇片和吞拿魚炒香，如果想再增加香味的話亦可考慮加入蒜蓉和洋蔥粒，炒熟蘑菇後便可加入低脂忌廉湯和意粉，再加適量黑椒碎。簡單又美味！」

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「另外，水浸吞拿魚再加上罐頭粟米粒亦可製成吞拿魚粟米沙律。這道菜更簡單，只要將瀝乾吞拿魚和罐頭粟米的水份，再拌入兩至三湯匙低脂蛋黃醬、適量黑椒碎便可。亦可考慮加入薯仔和沙律菜，味道更豐富！」我補充説。

男朋友問：「那麼罐頭三文魚和蕃茄呢？」

我回應：「同樣先將三文魚瀝乾水份，燒熱一至兩茶匙油，將三文魚炒香，再加入罐頭蕃茄肉和茄膏，如有新鮮紅蘿蔔、西芹和洋蔥的話亦可加入炒香，加入適量糖、胡椒粉和乾香草碎，便可製成三文魚蕃茄醬，再淋到意粉或白飯上，再加上低脂芝士製成焗飯！」

嘴饞的男朋友邊聽邊在選購午餐肉，說：「的而且確很吸引，但我仍想吃午餐肉煎蛋飯呢！可以買兩罐午餐肉嗎？」我笑言不語。

撰文：盧綺欣（尚營坊註冊營養師）